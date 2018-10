[아시아경제(부천)=이영규 기자] 경기도일자리재단 대표이사에 문진영 서강대학교 교수가 26일 임명됐다.문 대표는 영국 헐 대학교(University of Hull) 사회정책학 박사 출신으로, 국가인권위원회 사회권전문위원회 위원, 고용안정센터 운영위원, 서강대 교수 등을 지냈다.과거 국제통화기금(IMF) 경제위기 당시 저소득층 실직자 사회 안전망과 중장년 실직자 고용 안정사업 등 다양한 일자리 창출사업에 대한 조사와 연구를 진행한 경험을 갖고 있다.경기일자리재단은 지난 8월 김화수 대표가 임기 만료로 사임한 뒤 직무대행 체제로 운영돼 왔다.문 대표는 이날 부천 경기일자리재단 본사에서 취임식을 갖고 공식 업무에 들어갔다.

