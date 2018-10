'쇼미더머니 777' 수퍼비 vs ODEE, 키드밀리 vs EK…시즌 첫 팀 탈락 발생할까

[아시아경제 임주형 인턴기자] 26일 Mnet ‘쇼미더머니 트리플세븐(Show Me The Money777)’에서 강력한 실력자들의 빅매치가 펼쳐진다.이날 방송에서는 팀 기리보이&스윙스의 ODEE와 팀 더 콰이엇&창모의 수퍼비가 맞붙는다. 앞서 공개된 예고 영상에는 ODEE가 “멋있는 무기가 하나 있기 때문에 (이길 수 있다)”고 말하는 장면과 수퍼비가 “정말 충격적인 걸 들고 와보겠다”며 자신만만해 하는 모습이 담겨 이들이 선보일 무대에 대한 궁금증을 증폭시키고 있는 상황이다.특히 팀 더 콰이엇&창모에 남은 유일한 래퍼인 수퍼비가 탈락할 경우, 시즌 첫 팀 탈락이 될 수 있기에 더욱 긴장감을 자아낸다.또한 ‘쇼미더머니’ 시즌 최초로 TOP 6로 선발된 래퍼들이 단체곡을 부를 예정이다. 이번 단체곡은 스페셜 프로듀서가 직접 참여했다. 무대에서는 TOP 6가 한 비트 안에서 공연을 하며 화합과 함께 새로운 경쟁을 보이기도 했다고 알려졌다.한편 Mnet 래퍼 서바이벌 ‘쇼미더머니 트리플세븐’은 매주 금요일 밤 11시에 방송된다.

‘쇼미더머니 트리플세븐(Show Me The Money777)’에서 강력한 실력자들의 빅매치가 펼쳐진다. / 사진=Mnet 제공