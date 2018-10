무역전쟁 '카드' 된 中 희토류…생산량 축소에 가격 폭등 가능성

[아시아경제 베이징 박선미 특파원] 세계 희토류 소비량의 80%를 공급하고 있는 중국이 생산량을 30% 이상 축소해 희토류 가격 급등이 예고되고 있다.26일 희토류전문 시장조사업체인 아마다스 인텔리전스에 따르면 중국 정부는 시장 조정 차원에서 하반기 희토류 생산 쿼터(할당량)를 36% 축소했다. 중국은 하반기 희토류 생산량을 4만5000톤 수준으로 제한했다. 최근 5년 가운데 가장 적은 양으로 중국 내 수요만 겨우 충족할 수 있는 수준이다.중국은 올해 상반기 쿼터량을 지난해 동기대비 40% 증가한 7만톤 수준으로 유지했지만 하반기 들어 30%나 축소하기로 결정한 것이다.세계 최대 희토류 공급국인 중국이 내부 수요만 충족시킬 수준으로 생산량을 축소하면서 전세계 희토류 가격 급등이 불가피할 전망이다.아마다스는 희토류의 한 종류인 프라세오디뮴 네오디뮴 산화물(PrNd Oxide)의 경우 향후 12개월 안에 가격이 10~50% 치솟을 수 있다고 예상했다. 또 향후 5년 안에 가격이 지금의 두 배 수준으로 오를 수 있다고 진단했다.희토류 품귀에 대비해 희토류를 원료로 하는 업체들은 이미 대체 공급선을 찾는데 총력을 다하고 있다. 희토류는 IT 기기와 전기자동차 등 크고 작은 첨단 제품을 만들어내는 데 없어서는 안 되는 원재료로 꼽히고 있으며 미국의 첨단 군사 장비 제조에 활용되기도 한다.일각에서는 중국이 희토류를 미중 무역전쟁 대응 카드로 활용하고 있다는 분석도 나오고 있다. 지난해 미국이 수입한 희토류의 88%가 중국산이었을 정도로 미국의 희토류 중국 의존도는 높다.최근 미 국방부는 자국 군수 산업에 대한 위협요인을 담은 150페이지 분량의 보고서에서 대표적 위협 요인으로 희토류 시장을 지배하고 있는 중국의 영향력을 꼽았다.

