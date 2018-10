트와이스 다현·채영·쯔위, 'YES or YES' 개인 티저 공개…"역대급 콘셉트"

다현, 채영, 쯔위가 신곡 'YES or YES'의 개인 티저를 공개했다. 사진=JYP엔터테인먼트 제공

다현, 채영, 쯔위가 신곡 'YES or YES'의 개인 티저를 공개했다. 사진=JYP엔터테인먼트 제공

다현, 채영, 쯔위가 신곡 'YES or YES'의 개인 티저를 공개했다. 사진=JYP엔터테인먼트 제공

황효원 기자 woniii@asiae.co.kr









[아시아경제 황효원 기자] 트와이스 다현, 채영, 쯔위가 신곡 'YES or YES'의 개인 티저를 통해 강렬한 매력을 발산했다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 26일 0시 JYP와 트와이스의 각종 SNS 채널에 다현, 채영, 쯔위의 'YES or YES' 콘셉트 티저 이미지 3장을 선보였다. 이로써 트와이스는 24일 나연-정연-모모부터 25일 사나-지효-미나에 이어 이번에는 다현-채영-쯔위까지 컴백 개인 티저 이미지 공개를 완료했다.개인 티저 속 다현은 분홍색과 보라색이 섞인 헤어 컬러를 소화하고, 별빛처럼 반짝이는 베레모를 쓰고 만화 주인공 같은 비주얼을 선보였다. 채영은 양손에 'YES'라고 적힌 카드를 들고 해맑은 미소를 지으며 사랑스러운 분위기를 연출했다. 막내 쯔위는 긴 생머리로 청초한 매력을 살리고 독보적인 아름다움을 뽐내 보는 이들의 시선을 사로잡았다.오는 11월5일 미니 6집 'YES or YES'와 동명 타이틀곡을 발매하는 트와이스는 새 비주얼 콘셉트를 담은 티저 이미지뿐만 아니라 수록곡에 대한 기대감을 높이는 트랙 리스트 티저를 선보이고 있다.JYP는 24일 정오 신보 'YES or YES'의 1차 트랙리스트 티저 이미지를 공개한 데 이어 25일 정오 2차 트랙리스트 티저를 선보였다. 특히 이번 트랙리스트 이미지에 따르면 미니 6집의 3번 트랙 'LALALA', 4번 트랙 'YOUNG&WILD', 5번 트랙 'SUNSET'은 각각 멤버 정연, 채영, 지효가 작사를 맡아 트와이스의 컴백을 기다리는 팬들의 호기심을 한층 증폭시키고 있다.JYP에 따르면 트와이스의 10번째 신곡 'YES or YES'는 사랑스럽고 깜찍한 고백에 "YES"라고 대답할 수밖에 없는 매력만점의 노래로 역동적인 구성과 발랄한 리듬이 중독성을 자아낸다고. 트와이스의 타이틀곡 'YES or YES'를 비롯한 미니 6집 앨범 'YES or YES'의 전곡은 11월5일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.

<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>