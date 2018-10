[아시아경제 임철영 기자] 한국투자증권이 26일에 대해 비우호적인 환율에 따른 TV 수요 감소 등을 반영해 목표주가를 9만5000원으로 하향 조정한다고 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지했다.조철희 연구원은 "올해와 내년 영업이익을 각각 0.6%, 7.1% 하향하고 보유 중인 유가증권의 지분가치 하락을 반영해 목표가를 내린다"면서 "4분기에도 LG이노텍을 제외한 LG전자의 추정 영업이익은 3440억원으로 시장 기대치를 밑돌 것"이라고 설명했다.LG전자의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 15조4270억원, 7488억원을 기록했다. 매출액은 전기 대비 각각 2.7% 증가했고, 영업이익은 2.9% 줄었다. 연결자회사인 LG이노텍의 영업이익 1297억원을 제외하면 영업이익 6317억원을 기록해 전기 대비 18% 감소했다.조 연구원은 "주가의 추가 하락은 제한적이지만 단기모멘텀 부재가 아쉽다"면서 "HA부문은 양호한 실적을 기록했지만 HE 사업부 실적은 다소 아쉬운 수준을 나타냈다"고 말했다.

