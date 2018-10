트럼프 "中·러 내 전화 도청? NYT 매우 부정확"

[아시아경제 뉴욕 김은별 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과 러시아가 자신의 휴대전화를 도청하고 있다는 뉴욕 타임스의 보도에 대해 "스토리가 아주 잘못됐다(Story is soooo wrong!)"고 비난했다.트럼프 대통령은 25일(현지시간) 트위터에서 "내 휴대전화 사용에 대한 뉴욕 타임스의 길고 지루한 기사는 매우 부정확하다"면서 "나는 정부의 공적 전화만 사용하며 좀처럼 사용하지 않는 정부 제공 휴대전화 1대만 갖고 있다"고 반박했다.이어 "트위터 공간에서 통해 잘못된 기사를 바로잡을 시간은 없다"고 말했다.뉴욕 타임스(NYT)는 전날 트럼프 대통령의 휴대전화가 중국과 러시아에 의해 도청당하고 있다고 미 정보당국이 파악하고 있는 내용을 인용해 보도했다.NYT는 중국과 러시아가 트럼프 대통령의 개인 전화기를 도청해 미국 정책에 영향을 미칠 수 있는 정보를 얻고 있으며 특히 중국은 도청을 통해 무역전쟁에 대비하고 있다고 전했다. NYT에 따르면보좌관들은 트럼프 대통령에게 도청 가능성이 있으니 유선전화를 사용할 것을 권고했지만, 트럼프 대통령은 이를 따르지 않았다고 NYT는 덧붙였다.

