포스코, 5년간 5500명 청년 취업 지원…"합숙에 수당까지"

[아시아경제 기하영 기자]포스코가 향후 5년간 5500명의 청년인재를 육성해 취업과 창업을 지원한다. 최정우 포스코 회장이 제안한 비전 'With POSCO(더불어 함께 발전하는 기업시민)'의 일환이다.포스코는 25일 '청년 AI·빅데이터 아카데미'와 '기업 실무형 취업교육', '창업 인큐베이팅 스쿨' 세 가지 프로그램을 운영해 포스코그룹과 타사 취업과 창업을 지원하다고 밝혔다. 모든 교육과정은 합숙으로 진행되며 숙식과 50~100만원의 수당도 지급한다.포스코는 청년 AI·빅데이터 아카데미를 통해 연간 200명씩 5년간 총 1000명의 전문 인력을 집중 육성할 계획이다. 3개월 동안 합숙을 하면서 기초통계·빅데이터 분석 등을 학습하며, 포항 포스텍의 우수한 교육 인프라를 활용한다. 또 교육 기간 중 월 100만원의 교육수당이 지급되며 교육 우수자는 포스코그룹 입사나 포스텍 연구인턴 기회가 부여된다.기업 실무형 취업교육은 게임 활용 경영시뮬레이션 등 대학에서는 배우기 어려운 기업실무를 포스코 직원들과 함께한다. 3주 교육기간 동안 50만원의 교육수당이 지급되며 연간 800명씩 5년간 4000명이 포항·광양·송도 3개 지역의 포스코인재창조원에서 합숙교육을 이수하게 된다.창업 인큐베이팅 스쿨은 창업 전 단계에서 성공적인 창업을 지원하는 프로그램으로 한 달 동안 사업기획, 재무관리, 투자 및 펀딩, 판로개척 등 창업 필수역량을 교육한다. 연간 100명씩 5년간 총 500명을 선발해 포항 포스텍과 광양 RIST에서 합숙교육을 진행하며, 사업성 적격심사를 통과한 예비창업자는 포스코가 설립할 벤처밸리에 입주해 사무공간을 제공받고 포스코펀드로부터 투자 유치도 가능하다.포스코는 이번 취·창업 지원 프로그램을 통해 매년 육성되는 1100명의 청년인재중 '창업 인큐베이팅 스쿨' 교육 이수로 창업이 예상되는 100명 외에 나머지 1000명도 포스코그룹 및 타사로 취업이 가능하도록 지원할 계획이다.청년 AI·빅데이터 아카데미와 기업 실무형 취업교육은 올해 11월부터 운영되며 창업 인큐베이팅 스쿨은 내년 3월에 개설한다. 신청대상 및 방법 등 상세내용은 포스코인재창조원 홈페이지에서 확인 가능하다.한편 포스코는 2011년부터 중소 벤처기업 지원 플랫폼인 '포스코 아이디어 마켓플레이스(IMP)'를 개최해 현재까지 163개 벤처기업을 선정해 111억 규모의 직접투자를 실시했다. 또 투자자와 벤처기업을 연결하는 활동을 통해 830명 이상의 신규 고용을 창출했다.

