삼성 출신 이인종 구글 부사장 "LG와 스마트도시 구축할 것"

[아시아경제 조한울 기자]LG전자 TV 속에 들어간 구글 인공지능(AI) 비서가 이렇게 말할 날이 머지않았다.구글은 25일 서울 코엑스에서 구글 클라우드 서밋을 열었다. 서울에서는 최초로 열린 이 행사에서는 구글과의 '스마트 도시' 프로젝트 등 구글 클라우드의 사업들이 소개됐다.발표자로 나선 이인종 구글 클라우드 IoT 부사장은 구글이 ▲지능형 도시 공간 ▲스마트 빌딩 솔루션 ▲세심한 집 환경을 구축하기 위해 LG전자와 협력할 것이라고 밝혔다. 이 부사장은 "클라우드 사물인터넷(IoT) 기술을 가진 구글과 가전제품 역량을 가진 LG전자의 장점을 결합하면 도시를 스마트하게 만들 수 있다"고 설명했다. 구글은 이를 위해 부동산 개발업체들과도 협력해나갈 것이라고 전했다. 건설업체들이 짓는 주거ㆍ업무단지에 구글과 LG전자가 IoT 솔루션을 제공한다는 계획이다.이날 참석한 최성호 LG전자 전무는 "대도시가 가지고 있는 문제들을 구글 클라우드 등과 연계해서 해결할 수 있을 것"이라고 말했다. 최 전무는 "사람들이 유해한 연기가 나올 때 공기청정기를 틀곤 하는데, 그러면 필터가 망가진다"며 "이럴 경우 AI 스피커가 공기청정기를 트는 대신 창문을 열고 환기하라고 말해줄 수 있다"고 예를 들었다.이 부사장은 "한국은 중요한 마켓"이라고 강조했다. 글로벌 클라우드 업체들은 IT 트렌드에 민감한 한국 시장을 공략하려고 하고 있다. 이날 서울에서 클라우드 서밋을 연 데에도 이런 배경이 자리한다. 이 부사장은 "한국 시장에서 구글의 시장점유율이 급속도로 증가하는 걸 확인할 수 있었다"고 전했다.구글은 LG전자와 협력을 강화하고 있다. LG전자는 스마트폰과 가전제품에 구글의 AI 비서인 구글 어시스턴트를 탑재해오고 있었는데, 앞으로 더 긴밀히 협력할 전망이다. 공교롭게도 삼성전자 부사장 출신인 이 부사장이 이 파트너십을 이끌게 됐다.이 부사장은 "LG하고의 협력은 지난해부터 시작됐다"면서 "가 생산과정에서 제품의 결함을 찾아낼 때 구글의 AI를 활용하고 있다"고 설명했다. 구글이 가지고 있는 에지 TPU(머신러닝 모델 처리를 가속하는 장치)가 파트너십 체결을 이끌었다는 설명이다. 이 부사장은 "이를 통해 LG는 비용을 절감할 수 있었다"며 "이를 한국의 다른 제조업체에도 적용할 수 있도록 파트너 기업을 찾고 있다"고 전했다.

