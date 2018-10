인천시, 원도심 균형발전계획 발표…승기천 복원 및 문화재생 추진

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 박남춘표 원도심 균형발전계획 밑그림을 내놨다.시는 올해부터 추진할 원도심 활성화 사업을 25일 중구 옛 제물포구락부에서 발표했다.이는 핵심 시정목표의 하나인 '더불어 잘 사는 균형 발전'에 대한 3대 전략을 실천하기 위한 내용을 담고 있다. 3대 전략은 ▲원도심 경쟁력 강화를 위한 도시재생 ▲교통 인프라 확충을 통한 균형발전 ▲활력 넘치는 해양친수도시이다.시는 우선1883년 개항 후 세계 각국 조계지(외국이 직접 관리하며 행정권과 치외 법권을 갖는 지역)가 형성돼 근대역사문화의 보물창고라 할 수 있는 개항장 일대의 수많은 근대건축물을 복원·활용해 인천의 대표적인 체류형 문화체험 관광지로 재창조할 계획이다.옛 제물포 구락부, 옛 인천시장 관사, 일본·중국식 주택 등을 카페, 인문학 강의장, 게스트하우스 등으로 활용하는 방안을 마련하고 신축중인 누들플랫폼을 중심으로 주변 골목과 연계한 아시아 누들타운을 조성한다.동구 배다리 지역은 개항 당시의 삶의 모습이 반영된 스토리텔링과 경관개선을 하는 우각로 근대문화길, 성냥공장 박물관 조성을 통해 활성화한다. 또 인천역 주변의 철도 정비창 등을 활용한 역세권 뉴딜사업을 추진해 복합환승과 중심상업 기능을 강화하고, 인근 상상플랫폼·차이나타운과 연계해 시너지를 높일 계획이다.승기천·굴포천·수문통을 생태하천으로 복원하는 사업도 벌인다.복개천인 승기천과 굴포천, 과거 바닷물이 드나들어 나룻배가 오가던 수문통을 생태하천으로 복원해 지역을 떠났던 원주민이 다시 돌아오고 싶어하는 원도심으로 만들겠다는 구상이다.승기천 복원 사업은 2025년까지 미추홀구 주안동 용일사거리에서 승기사거리까지 2km 구간에서 진행된다. 사업비 650억원으로 왕복 8차선 도로 일부를 헐고 물길을 낼 예정이다. 시는 승기천이 복원되면 서울 청계천처럼 도심에서 시민에게 휴식 쉼터를 제공하고 생태계 회복에 이바지할 것으로 기대하고 있다.굴포천 복원사업은 2022년까지 486억원의 사업비로 부평1동행정복지센터에서 부평구청까지 1.5km 구간에서 추진된다. 나룻배가 드나들던 수문통은 동구 동부아파트에서 송현파출소까지 220m 구간에서 복원될 예정이다. 220억원의 사업비로 2025년까지 완공할 계획이다경인고속도로 일반화와 연계해 생활권별 7개 거점 개발 및 11개 도시재생 뉴딜사업을 단계별로 추진한다.이와 관련 미추홀구 용현·학익지구(옛 동양화학 부지)에 들어설 복합문화단지 '인천뮤지엄파크'와 연계해 인하대학교 주변에 청춘가로, 문화플랫폼, 인천대로 중앙공원을 만드는 '인하 트리플 C 콤플렉스(Triple C complex)'를 조성한다. 또 서구 석남동 일원은 혁신일자리클러스터, 행정복합센터, 거북시장 활성화 등 상생경제의 허브로 조성할 계획이다.쇠퇴가 심화되면서 갈수록 인구가 줄고 있는 원도심의 정주환경 조성을 위해 주거지 재생에 힘을 쏟는다.정비사업 해제지역 및 노후 저층주거지를 대상으로 주민이 직접 참여하고 계획하는 '더불어 마을'을 민선7기 임기 내 20곳을 만들고, 집수리와 마을환경정비 등 주거생활 서비스를 제공하는 '마을주택관리소'를 군·구별 1곳 이상 설치한다는 계획이다.시는 또 남동국가산업단지 재생사업으로 업종별 집적화 및 신성장, 지식·문화 산업지구로 유도하고, 4차 산업혁명시대에 대응해 2022년까지 스마트 공장 1000개 구축을 목표로 한다.도시의 균형발전을 위해선 철도·도로 등 인프라 확충이 필수적인 만큼 서울 2호선 청라 연장, 5호선 검단 연장, 인천1호선 검단 연장, 인천2호선 광명역 연장 등 철도망을 확충해 원도심 교통여건을 개선한다.이와 함께해양 친수공간 조성에도 역점을 둔다.이를 위해 북성포구와 만석·화수부두 주변 공유수면에 해양데크를 설치해 친수공간을 만들고, 주변 공장 야간경관 설치 등 환경을 개선해 시민들이 즐겨찾는 명소로 만든다는 계획이다.한편 인천시는 이러한 원도심 활성화 정책을 추진하기 위해 균형발전정무부시장과 원도심재생조정관 등 도시재생 전담조직을 갖췄다.허종식 균형발전정무부시장은 "도시재생정책협의회를 중심으로 시민과 전문가 의견을 청취해 내년 상반기에 인천시 전체 원도심에 대한 균형발전 마스터플랜을 확정할 계획"이라며 "가고 싶고 머물고 싶은 원도심을 만드는 데 주력할 것"이라고 강조했다.

