[신간안내] 〈인간의 본능〉 外

◆인간의 본능=진화론은 진리가 되었다. 그럼에도 불구하고 진화론에 불안과 의구심을 느끼는 사람들이 존재한다. 저자는 왜 사람들이 진화론을 받아들이지 못하는지 탐구한다. 진화가 불쾌하게 느껴지는 이유는 인간이 다른 생물과 구별되는 ‘특별한 존재’가 아니라는 사실 때문이다. 예술, 윤리, 사회, 의식, 자유의지 같은 인간 본성이 단순히 진화 과정에서 나온 부산물에 불과하다는 진화심리학의 주장은 정서적 거부감을 불러일으킨다. 하지만 저자는 진화라는 객관적인 사실을 깊이 이해하면 할수록 유구한 진화의 역사 속에서 인류가 차지한 위치가 얼마나 숭고한지 깨닫게 된다고 역설한다. 생물학 교수로 일하는 가톨릭 신자가 진화를 인문주의적 방식으로 이해하기 위해 고민한 흔적이 역력하다. (케네스 밀러 지음/김성훈 옮김/더난출판사)◆송기원의 포스트 게놈 시대=우리는 인간이 직접 유전체를 합성하여 인간을 비롯한 생명체를 창조할 수 있는 가능성이 열린 ‘포스트 게놈 시대’를 살고 있다. 생명 과학 기술은 인간의 사유가 쉽게 따라가지 못할 정도로 인간의 사상과 가치관을 빠른 속도로 앞질러 가고 있다. 그러나 인간 배아의 유전체 편집이 실제로 일어난 일임에도 불구하고, 유전체가 무엇인지조차 제대로 들어보지 못한 이들은 자세한 내용을 이해하고 싶어도 복잡한 과학적 개념의 장벽 때문에 무슨 일이 일어나고 있는지를 잘 이해하지 못하는 경우가 많다. 이 책은 합성 생물학, 크리스퍼 가위, 세포 치료제 등 생명 과학의 최전선에 있는 지식을 체계적이고 밀도 높게 담아내며 입문자와 전공자 모두에게 유익한 개괄서이다. (송기원 지음/사이언스북스)◆모든 것이 연결된 세상 IT 레볼루션=오늘보다 나은 미래를 만들어 주는 것은 바로 기술이다. 기술로 인한 커다란 움직임이 지금 모든 것을 바꾸고 있으며, 변화의 속도가 빨라지고 있다. 사람들은 이러한 변화를 보며 낙관과 비관을 동시에 마주한다. 세상이 편리해질수록 사람이 설 자리를 잃고 있다는 두려움을 마주하기도 한다. 이 책은 단순한 IT 기술 이야기가 아니다. 기술과 세상, 그리고 사람에 관한 가장 흥미로운 주제만을 모았다. 일상, 물건, 트렌드, 통신, 네트워크, 금융, 유통, 업무 등 모든 것이 연결되어 변화하는 현황과 미래에 변화될 모습을 풀어주며 사람이 나아가야 할 방향과 미래의 가치를 모색해 보고자 했다. (김국현 지음/정보문화사)◆잠들지 않는 토끼=데이터를 집약할 수 있는 플랫폼과 데이터와 알고리즘에 따라 자동으로 개선이 이루어지는 시스템을 갖춘 기업들을 다룬다. 이 시스템을 ‘기계 뇌’라 부른다. 이 기계 뇌를 도입해 약진을 거듭하고 있는 대표적인 기업으로는 ‘구글’과 ‘아마존’이 있다. 이들 기업을 남들이 자고 있을 때도 밤낮으로 뛰는, ‘잠들지 않는 토끼’라 칭한다. 이 책은 기계 뇌에 관해 배우고 싶은 사람, 빅데이터와 머신러닝의 원리 원칙을 이해하고 싶은 사람, 기계 뇌의 실제 사례를 보고 직접 응용해보고 싶은 사람을 위해 쓴 책이다. 사례부터 시스템 구축 방법까지 균형 있게 다뤘다. (가토 에루테스 사토시 지음/이인호 옮김/한스미디어)◆일의 품격=이 책은 일의 의미와 자신이 누구인가를 돌아보며 일하는 삶을 통해 자아의 성장을 꿈꾼다. 저자는 말단 사원으로 입사하여 임원으로 일하기까지 서른 해 가까운 시간 동안 국내 가전 기업에 불과했던 삼성전자가 세계시장을 석권하는 글로벌 IT 기업으로 변모하는 과정과 삶의 궤적을 같이 했다. 하지만 승진의 비법이나 매끄러운 조직생활을 위한 처세의 노하우를 전달하지 않는다. 모든 직장인들의 숙명이자 딜레마인 ‘일’과 ‘자아’의 어긋남을 정면으로 응시하며 ‘일하는 나의 삶’에 대한 천착과 성찰을 권유한다. (이동양 지음/리얼부커스)◆용돈교육의 마법=가정에서 엄마가 자녀에게 경제교육을 진행할 수 있도록 도와주는 지침서. 경제교육을 처음 시작하는 부모들이 쉽게 이해하고 실천할 수 있는 방법을 담았다. 평소에 부모가 아이에게 주는 용돈을 통해 돈의 개념과 쓰임새를 알려주고, 용돈을 관리하는 과정에서 계획성과 인내심, 자신감 등을 키울 수 있게 한다. 아이에게 꼭 필요한 용돈교육을 하면서 현명한 소비습관을 길러주고 올바른 경제마인드를 형성시키며 기본적인 경제용어와 경제상식을 가르쳐준다. (김영옥 지음/예문아카이브)

