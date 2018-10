亞신흥국 증시, 위험회피 성향 드리워 줄줄이↓

[아시아경제 문채석 기자]한국뿐 아니라 아시아 신흥국 증권시장 지수가 고전을 면치 못하고 있는 것으로 나타났다. 미국과 중국 등 글로벌 도처에 퍼진 무역 갈등 이슈 탓에 투자심리가 위축된 것이 시세에 영향을 미치는 것으로 풀이된다.25일 한국투자증권에 따르면 중국, 홍콩, 인도, 인도네시아 등 아시아 신흥국 증시가 전반적으로 부진한 흐름을 나타내고 있다.최설화 한국투자증권 연구원에 따르면 상해종합지수의 전일 거래대금은 1421억위안(약 원)으로 직전 거래일보다 약 15% 줄었다. 특별히 긍정적이거나 부정적인 재료가 눈에 띄지 않았으므로 투자자들의 위험회피 성향이 여전한 것으로 풀이할 수 있다.최 연구원에 따르면 직전일 유가 급락에 관련주들이 내렸고 대표적인 유제품 기업인 이리구분이 홈페이지에 직전 회장을 고소했다는 소식이 전해지며 7% 이상 내렸다.음식료 업종은 직전일에 이어 추가 급락했고 레저, 헬스케어, 정보기술 하드웨어(IT H/W), 정보기술 소프트웨어(IT S/W) 등 업종도 동반 하락했다.홍콩H지수는 중국 본토증시 흐름과 동조하며 장중 급등했다가 결국 약보합으로 전일 거래를 마쳤다.대내외 불확실성이 해소되지 않은 가운데 유가까지 급락해 투자심리가 위축됐다. 지난 3분기 홍콩 은행들의 양호한 실적에 금융주들이 일제히 급등하며 지수 강세를 이끌었지만 결국 에너지, IT, 제약 등 업종이 유가 하락과 중국 본토 증시 약세에 동조해 지수가 내렸다.인도 증시는 오일 마케팅 회사 주가가 오르며 5거래일만에 반등에 성공했다. 유가 하락이 긍정적으로 작용한 케이스. 월초 연중 최고치로 치솟았던 유가가 10달러(약 원) 내리며 최근 두달 기준 최저가로 내린 것이 긍정적인 영향을 미쳤다.인도네시아 증시는 외국인 매도세로 2거래일 연속 하락했다. 소비재 업종의 하락세가 두드러졌다.베트만 호치민 증권거래소의 VN지수와 하노이 거래소 HNX지수도 하락 마감했다. 특히 HNX지수에선 에너지 업종이 4% 넘게 내렸고 외국인 투자자들이 마산그룹(MSN), 노바랜드(NVL) 같은 대형주를 팔았다.

