돈주면 ‘독재 정권’도 보호하는 이스라엘 보안기업

[아시아경제 김희윤 기자] 강력한 보안기술을 자랑하는 애플 아이폰을 스파이웨어로 뚫어 세계적 관심을 모았던 이스라엘 기반 미국기업 NSO그룹이 독재정권의 권력 유지를 돕고 있다는 의혹이 제기됐다.이스라엘 일간 하아레츠는 최근 이스라엘에 기반을 둔 첩보기업들이 독재정권과 왕정국가 등 130여 개국에 감시기술과 장비를 수출했으며, 이는 인권운동가와 반체제 인사 사찰에 사용되며 사실상의 집권 도구로 쓰이고 있다고 보도했다.캐나다로 망명한 사우디아라비아 반체제 인사 오마르 압둘 아지즈는 지난 1일(현지시간) 토론토 대학교 글로벌 보안 연구집단인 시티즌랩(Citizen Lab)을 통해 자신을 향한 사우디 당국의 감시망을 공개했다. 그는 올해 6월 택배회사 DHL에서 온 문자 메시지를 받았는데, 배송 안내 문구 하단의 배달 추적 링크는 클릭 시 그의 통화내역·문자 메시지 등을 빼내는 NSO그룹의 스파이웨어 ‘페가수스’가 설치되는 주소였다.아랍에미리트(UAE)의 인권운동가 아메드 만수르(Ahmed Mansoor) 또한 지난 2016년 8월 의심스러운 문자 메시지를 받았다. UAE 교도소에서 고문당한 수용자의 새로운 비밀을 약속하며 이어진 메시지의 링크는 역시 스파이웨어 페가수스로 연결되는 도메인이었다.페가수스를 개발한 NSO그룹 외에도 Verint Systems, Circles Technologies, Elbit Systems, 그리고 Fifth Dimension 등이 스파이 장비와 프로그램을 판매하고 있으며, 이들 시스템을 통해 사찰당한 100여 건의 사례가 확인됐다고 하아레츠는 밝혔다.일례로 인텔리전스 솔루션 프로그램 개발업체로 알려진 Verint Systems으로부터 스파이 프로그램을 구입한 아제르바이잔 정부는 Facebook을 중심으로 자국민의 성적 지향을 찾아내 2017년에만 45명의 동성애자와 양성애자, 트랜스젠더 여성을 적발했다. 이들 중 일부는 당국에 체포돼 고문당한 것으로 알려졌다.나이지리아의 유력 정치인들은 Circles Technologies의 전화 감청 프로그램을 구입, 선거 경쟁자의 감시에 이용했는가 하면 나이지리아 국가정보국은 Elbit Systems로부터 스파이 프로그램을 도입해 국내 반체제 인사 감시에 활용한 정황이 포착됐다고 하아레츠는 전했다.해당 첩보기업들은 사이버 무기화된 감시기술의 악용사례에 대해 “해당 프로그램들은 테러와의 전쟁과 범죄 행위를 막는 데 사용되고 있으며 이는 법에 저촉되지 않는다”고 해명했다.감시기술 투명성을 주장하고 있는 국제인권단체 프라이버시 인터내셔널(Privacy International)이 발표한 산업감시지수(SSI:Surveillance Industry Index)에 따르면 NSO 그룹은 2010년 이스라엘에 설립된 기술 스타트업을 표방하고 있으나 배후엔 이스라엘 비밀 사이버 정보부대 ‘Unit 8200’의 지원을 통해 설립된 것으로 확인됐다.Circles Technologies의 창립자는 이스라엘 방위군(IDF) 정보부대 수장으로 활약한 탈 딜리안(Tal Dilian)이며, 회사 역시 대규모 정부사업을 수주하며 막대한 수입을 올렸다고 미국 경제 전문지 포브스는 보도한 바 있다.2001년 9·11 테러 발생 이후 세계 각국의 테러리즘과 급진주의자에 대한 감시망 수요가 폭증함에 따라 이스라엘 보안기업 역시 동반 성장할 수 있었다. 앞서 2000년 실반 샬롬 재무장관과 그 후계자였던 벤자민 네타냐후 현 총리의 주도로 이스라엘이 보안·감시 분야의 신생기업 지원에 정부예산을 늘렸던 정책이 주효했던 셈이다.여기에 세계 최고 수준을 자랑하는 IDF에서 양성된 인력이 증가하자 이스라엘 정부는 이들을 신생기업으로 보내 산업 성장의 첨병으로 삼았다. 이처럼 IDF와 이스라엘 첩보기업은 서로 밀어주고 끌어주며 세계 첩보시장을 잠식해나갔고, 2016년 기준 전 세계 첩보기술 업체 528곳 중 이스라엘 기업은 27곳에 불과하나 시장점유율은 20%에 달한다고 PI는 발표했다.한편 꾸준히 제기되고 있는 감시기술의 ‘사이버 무기화’에 대해 NSO그룹은 언론에 보낸 성명서를 통해 “당사는 공인된 정부에 테러와 범죄 대처에 도움이 되는 기술을 제공함으로써 세계를 보다 안전한 장소로 만들고자 한다”며 “허가된 정부 기관에 한해 기술 판매가 이뤄지고 있으며 엄격한 수출 통제 법규와 규제를 준수하고 있다”고 입장을 표명했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.