현대일렉트릭, 쿠웨이트 변전소에 385억원 규모 공급계약

현대일렉트릭 은 'AL-AHLEIA SWITCHGEAR CO. K.S.C.C'와 385억714만원 규공급계약을 맺었다고 24일 공시했다. 내용은 쿠웨이트 주거복지청 변전소에 GIS 및 Shunt Reactor 공급이다. 계약기간은 내년 12월15일까지다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.