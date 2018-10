상신브레이크, 미국 생산법인 운영 위해 114억원 출자

상신브레이크 는 '상신테크놀로지아메리카'(Sangsin Technology America, Inc.) 주식 100만주(지분율 100%)를 113억5800만원에 취득하기로 결정했다고 24일 공시했다. 회사 측은 "미국 현지 신규 생산법인 운영이 목적"이라고 설명했다.

