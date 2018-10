전자업 대축제 '한국전자전 2018' 개막...김기남 "타 업종과 융합 힘쓸 것"

[아시아경제 이정민 기자]등 국내 대표 가전, 부품 기업들이 24일 개막한 국내 최대 가전 전시회 '한국전자전(KES) 2018'에 참가해 앞서가는 기술력을 선보였다.729개 업체가 1922개 부스에서 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 4차 산업혁명 핵심기술을 공개한다.개막식에는 정승일 산업통상자원부 차관, 김기남 한국전자정보통신산업진흥회장, 이동훈 한국디스플레이산업협회장, 남기만 한국반도체산업협회 부회장 등 400여명이 참석했다.인사말을 맡은 김기남 회장은 "우리는 현재 4차산업혁명의 변화의 소용돌이를 지나고 있다"며 "4차산업혁명은 정보통신기술과 제조업이 완전히 융합하는 산업구조의 혁명을 의미한다"고 말했다.그러면서 "국내 전자산업은 세계 최고의 기술력을 기반으로 제조업 중 가장 빠르게 스마트화 진행 중이다. 다른 업종 간 융합, 확산에 주도적 역할을 수행할 것"이라며 "혁신산업 대표업종으로 혁신 주체들과 유기적 협력하여 혁신성장의 과실을 만들겠다"고 강조했다.전시회에서 삼성전자는 '세상에 없던 라이프'라는 콘셉트로 전시장을 구성하고 'QLED 8K', '갤럭시 노트9', '갤럭시 A7', '에어드레서', '건조기 그랑데' 등 혁신 기술이 적용된 다양한 제품들을 직접 체험할 수 있도록 했다. LG전자는 900m²규모의 부스를 마련하고 AI 'LG 씽큐(ThinQ)' 알리기에 나섰다. 부스의 절반 이상을 AI 전시존인 'LG ThinQ존'으로 꾸미고 거실, 주방, 세탁실 등 다양한 공간에서 AI 기반의 스마트 홈을 고객들이 직접 체험할 수 있도록 했다.삼성전자와 SK하이닉스 등 195개 반도체 기업이 참여하는 '반도체대전'과 삼성디스플레이와 LG디스플레이 등 100개 디스플레이 업체가 첨단 제품을 선보이는 '디스플레이산업전' 등 주요 산업별 전시회도 함께 열린다. SK하이닉스와 램리서치가 '반도체 기술의 한계 극복'을 주제로 향후 반도체 시장을 전망하고 삼성디스플레이와 LG디스플레이, 중국 BOE 등은 비즈니스 포럼에서 최신 디스플레이 시장과 기술개발 동향을 소개할 예정이다.부대행사로 반도체ㆍ디스플레이 채용박람회, 전자IT 분야 바이어 수출상담회, 중소ㆍ벤처기업의 투자 활성화를 위한 벤처캐피탈 초청 투자유치 상담회도 진행된다. 페이스북, 슈나이더 일렉트릭, 알리바바닷컴 등 IT산업 선도기업이 미래 핵심 전략 등을 공유하는 국제 콘퍼런스도 개최된다.한편 이날 삼성전자는 창의적이고 혁신적인 제품에 수여하는 'KES 이노베이션 어워드'에서 'QLED 8K' TV가 '최고의 신제품(Best New Product)', '갤럭시 노트9'이 '최고의 콘텐트(Best Content)'에 선정돼 수상했다. LG전자는 송대현 홈앤에어솔루션(H&A) 사장이 전자ㆍ정보기술(IT) 산업 경쟁력 강화에 기여한 포상으로 금탑산업훈장을 받았다.

