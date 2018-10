방탄소년단, 美 빌보드200 8주 연속 상위권…4단계 상승

그룹 방탄소년단 미국 빌보드 메인 앨범 차트 순위가 상승했다.사진=빅히트 엔터테인먼트 제공

[아시아경제 황효원 기자] 방탄소년단의 미국 빌보드 메인 앨범 차트 순위가 상승하며 8주 연속 이름을 올렸다.23일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 방탄소년단의 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 'Answer'는 '빌보드 200' 27위를 기록했다.방탄소년단은 지난 9월 빌보드 메인 앨범 차트에서 1위로 첫 진입한 뒤 8위, 15위, 19위, 25위, 24위, 31위, 27위를 연이어 차지하며 8주 연속 순위권 상단에 위치했다. 특히, 이번 주 순위는 지난 주 대비 4단계 상승한 역주행 기록이다.또 LOVE YOURSELF 結 'Answer'는 '월드 앨범' 1위, '인디펜던트 앨범' 3위, '톱 앨범 세일즈' 18위, '빌보드 캐나디안 앨범' 24위에 올랐다.LOVE YOURSELF 轉 'Tear'와 LOVE YOURSELF 承 'Her' 역시 '월드 앨범' 3위와 4위, '인디펜던트 앨범' 13위와 18위, 톱 앨범 세일즈 70위와 90위를 각각 기록하며 LOVE YOURSELF 시리즈 3개 앨범이 모두 전 세계적으로 꾸준한 인기를 얻고 있다.방탄소년단은 '소셜 50'에서 67주 연속 최장 기간 1위를 유지하며 새로운 기록을 경신하고 있다.

