아이즈원, 데뷔 쇼콘 전 세계 생중계…이례적 파격 편성

[아시아경제 황효원 기자] 걸그룹 아이즈원의 데뷔 현장이 전 세계 생중계된다.24일 소속사 오프더레코드에 따르면 오는 29일 열리는 아이즈원의 데뷔 쇼콘 IZ*ONE ‘COLOR*IZ’ SHOW-CON이 Mnet 생방송과 유튜브 및 페이스북을 통해 글로벌 전역에 온라인 생중계된다.Mnet ‘프로듀스 48’을 통해 최종 선발된 글로벌 걸그룹 아이즈원은 프로그램 출연 당시부터 한국과 일본은 물론, 글로벌 전역에서 높은 관심과 인기를 얻고 있다. 최근 오픈된 데뷔 쇼콘 티켓은 예매 시작 1분 만에 전석 매진됐고, 첫 앨범 ‘컬러라이즈(COLOR*IZ)’는 3개 예약 판매 차트 1위를 차지한 바 있다.이에 Mnet은 총 구독자 2400만 명에 달하는 공식 유튜브 채널 3곳(Mnet Official, Mnet K-POP, M2)과 페이스북 페이지 6곳(Mnet, PRODUCE48, M2, Mnet 엠카운트다운, 스톤뮤직엔터테인먼트, IZ*ONE)에서 쇼콘을 생중계하는 파격 편성을 결정했다.Mnet 관계자는 “아이돌 그룹의 데뷔 무대를 방송과 온라인으로 동시 생중계 하는 것은 국내와 일본뿐 아니라 아시아를 넘어 전 세계 K-POP 팬들에게 주목받고 있는 아이즈원이기 때문에 가능한 이례적 결정”이라고 밝혔다.

