[아시아경제 구은모 기자]은 중국 업체와 147억원 규모의 IT 기기 장비 공급 계약을 체결했다고 23일 공시했다. 계약금액은 지난해 매출액의 33.6%에 해당하는 규모다. 계약기간은 공시 당일부터 오는 12월26일까지다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.