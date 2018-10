'논개' 시인 변영로 기린다…26일 부천서 '수주문학제' 개막

[아시아경제 박혜숙 기자]'수주'는 변영로 선생의 고향 부천의 옛 이름으로 부천에는 그를 기리는 시비와 기념 동상이 세워져 있으며, 매년 수주문학상 시상식을 진행해왔다.특히 올해는 부천이 동아시아 최초의 유네스코 문학 창의 도시로 선정돼 포럼, 문학콘서트, 체험, 전시 등 다양한 프로그램으로 그 규모를 확대했다.26일에는 젊은 예술가들이 부천에 관해 이야기하는 '은근 잼 문학콘서트 IN 부천'이 부천시청 판타스틱 큐브에서 열린다. 문학은 지루하다는 기존의 인식을 깨고 부천이라는 공간에서만 나눌수 있는 이야기로 시민들을 찾아간다.이어 27일 본행사에서는 변영로 선생의 삶과 문학을 돌아보는 '수주포럼-수주의 삶과 문학'을 시작으로 전통공연, 토크콘서트, 문학상 시상식 등이 펼쳐진다.부천시청 잔디광장에서는 '창작 연희그룹 백희'의 공연이 무대에 오른다. 풍물놀이와 국악실내악을 바탕으로 전통문화를 계승하고 발전시키는 '모듬북 상생', '시화나래 달빛아래' 등 전통연희 공연을 선보인다.공연 후에는 ‘빅 북 토크 콘서트 : 수주 문학 릴레이 특강’이 시작된다. 1부에서는 중견작가와 신예작가의 만남을 주제로 오은 시인의 사회로 허연, 육호수 시인을 만난다. 2부에서는 글로 느끼는 감동의 순간을 주제로 문학평론가 허희가 사회를 맡고 김용택 시인이 함께한다.오후 4시 30분부터 부천시청 판타스틱 큐브에서 제 20회 수주문학상과 제 15회 부천신인문학상 시상식이 열린다. 시상식 후에는 수상자와 관객을 위한 김민영 명창의 축하공연이 펼쳐진다.이밖에 부천시청 잔디광장에서는 '수주 시 들려주는 책방'이라는 주제로 캠페인, 체험 프로그램, 전시 등 다양한 프로그램들이 상시 진행된다.이번 행사는 부천시가 주최하고 부천문화재단이 주관한다.수주문학제 운영위원장인 홍기돈 교수는 "수주 변영로 선생은 삶 속에서 민족의식을 실천하신 분으로 일제강점기 중 해방되는 그날까지 올곧게 순정한 마음을 지켜낸 훌륭한 작가"라며 "선생의 높은 시 정신을 기리고 널리 알리기 위해 수주 문학제를 개최하게 됐다"고 밝혔다.

