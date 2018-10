평양공동선언, 국회 비준 없이 국무회의에서 비준…남북협력 '가속페달'

지지부진한 북미 회담과 대조…볼턴 "2차 북미회담 내년에"

야당은 "국회 무시" 반발…미국도 '속도 조절' 요구할 가능성 높아

문재인 대통령이 23일 오전 청와대에서 국무회의를 주재하고 있다. 사진=연합뉴스

[아시아경제 황진영 기자] 문재인 대통령이 ‘평양공동선언’과 ‘판문점선언 이행을 위한 군사분야 합의서’를 국회의 동의 절차 없이 23일 열린 국무회의에서 비준한 것은 남북 관계 개선에 속도를 내겠다는 의지를 천명한 것으로 해석된다. 남북 관계 개선이 북한 비핵화를 추동할 수 있다는 판단에 따라 남북 협력을 위한 가속 페달을 밟았다는 것이다.하지만 야당이 국회를 무시한 처사라며 반발하고 있는데다 미국은 남북 협력에 속도 조절을 요구하고 있는 상황이어서 이날 비준이 안팎의 역풍을 불러올 것이라는 우려도 나오고 있다.문 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 국무회의에서 “평양공동선언과 판문점 선언 이행을 위한 군사분야 합의를 발효시키기 위한 비준안을 심의하게 된다”며 “남북관계의 발전과 군사적 긴장을 완화해 한반도의 완전한 비핵화를 더 쉽게 만들어 촉진시키는 역할을 할 것”이라고 말했다.이어 “우리 국민들의 생명과 안전을 보장하는 길일뿐만 아니라 한반도 위기 요인을 없애 우리 경제에도 도움이 될 것"이라며 "무엇보다 그 동안 불이익을 받아왔던 접경 지역 주민들에게 가장 먼저 혜택이 돌아가는 것"이라고 말했다.그러면서 “북한 주민들의 인권을 실질적으로 증진시키는 길이기도 하다”고 말했다.문제는 평양공동선언과 군사분야합의서의 상위 합의서라고 할 수 있는 판문점 선언에 대한 비준동의안이 국회에 계류돼 있다는 점이다. 정부는 지난달 11일 국무회의 심의·의결을 거쳐 4·27 판문점선언 비준동의안을 국회에 제출했지만 여야 입장차로 아직 비준은 이뤄지지 않고 있다.야당은 이날 비준에 대해 “문재인 정부가 오만과 독선을 보여주는 것”이라며 반발하고 있다. 이에 대해 청와대 관계자는 이날 오전 춘추관에서 기자들과 만나 “정치적 주장”이라며 일축했다.2차 북·미 정상회담을 위한 실무 협상이 지지부진한 상황에서 남북 협력만 속도를 높이는 모양새여서 이를 둘러 싸고 한미 간 이견이 노출될 가능성도 있다. 남북의 기대와는 달리 2차 북·미 정상회담은 해를 넘기는 게 확실시되고 있다.존 볼턴 미국 백악관 국가안보보좌관은 22일(현지시간) 러시아 라디오 방송인 '에코 모스크비' 방송과의 인터뷰에서 "(도널드 트럼프)대통령은 아마도 김정은 위원장을 새해 1월 1일 이후에(probably after the first of the year) 다시 만날 것으로 기대한다"고 말했다. 백악관이 북미 정상회담의 내년 초 개최 가능성을 공개 확인한 것은 이번이 처음이다.이에 따라 미국 정부가 남북 협력을 북한 비핵화 협상 속도와 맞추라고 요구할 가능성이 높다는 관측이 나오고 있다.

