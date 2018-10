[공시+]도이치모터스, 3Q 영업이익 174억원으로 306.4% ↑… "구조적 성장 시작"

도이치모터스 도이치모터스 067990 | 코스닥 현재가 5,840 전일대비 100 등락률 +1.74% 거래량 128,090 전일가 5,740 2018.10.22 09:08장중(20분지연) close

[아시아경제 문채석 기자]가 도이치오토월드 추가 분양 성공과 A/S 부문 수익성 증가로 사상 최대 실적을 기록했다고 22일 공시했다.종합 자동차 서비스 기업 도이치모터스는 올해 3분기 연결 기준 잠정 영업이익 174억1700만원을 기록하며 전년 동기 대비 306.4% 성장했다고 이날 밝혔다. 당기순이익도 126억4000만 원으로 405.6% 증가해 사상 최대 실적을 달성했다.수원 복합자동차매매단지인 도이치오토월드가 3분기에만 총액 1585억원 규모 신차 전시장 및 정비 부문 분양에 따라 이익이 급증했다. 지난 3월 2400억원 규모의 중고차매매상사에 이어 성공적인 분양을 이어갔다. 앞으로도 도이치오토월드 공사 진행이 가속화하면서 완공 예정인 내년 말까지 대규모의 분양 이익이 지속 반영될 것으로 예상된다.회사 관계자는 "AS 부문에서는 지난해 대규모 투자를 단행하면서 수익이 창출되기 시작했고, 올해 하반기 BMW 리콜로 인해 A/S 센터의 가동률이 상승함에 따라 수익성이 극대화됐다"며 "지난 8월20일부터 시행된 리콜 작업은 지난달 말 기준으로 약 43% 완료됐고, 100% 완료될 때까지 수익 상승효과는 지속될 것"이라고 말했다.도이치모터스는 최근 BMW의 리콜 결정에 따른 신차 판매 부진을 딛고 3시리즈 프로모션과 X시리즈 및 3시리즈의 신차 출시로 신차 판매 부문의 매출도 점진적으로 개선될 것으로 보고 있다.권오수 도이치모터스 대표는 "현재 큰 비중을 차지하는 도이치오토월드의 분양 이익뿐만 아니라 도이치파이낸셜, 지카 등 그룹 자회사 간의 시너지를 창출하기 위해 전사적인 역량을 모으고 있다"며 "도이치오토월드를 중심으로 본격화될 것으로 예상되는 구조적 성장을 바탕으로 향후 주주 가치 제고를 위해 친화 정책들을 수립해 나갈 것"이라고 말했다.회사 측은 4분기에도 도이치오토월드의 공사 진행 가속화, A/S 센터 풀가동 지속, BMW 3시리즈 프로모션과 X5 신차 출시 효과로 성장세를 이어갈 것으로 보고 있다.

