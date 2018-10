[아시아경제 문채석 기자]가 6% 넘게 오르고 있다. 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 300% 이상 증가하자 시세도 오르고 있는 것으로 풀이된다.22일 오전 9시1분 현재 도이치모터스는 전 거래일보다 360원(6.27%) 상승한 6100원에 거래되고 있다.개장 전 도이치모터스는 3분기 연결 잠정 영업이익이 전년 동기 대비 306.4% 증가한 174억원이라고 공시했다.회사 측은 4분기에도 도이치오토월드의 공사 진행 가속화, A/S 센터 풀가동 지속, BMW 3시리즈 프로모션과 X5 신차 출시 효과로 성장세를 이어갈 것으로 보고 있다.

