'트와이스' 다현, 3주년 기념 셀카 방출 “소중한 원스 고마워요”

그룹 트와이스 다현이 3주년을 기념해 팬들에게 감사 인사를 전했다.21일 트와이스 공식 인스타그램에는 “오늘이 가기 전에 #우리원스 #소중한원스 고마워요. #우리멤버들 #트와이스 3주년 축하해요. 잘자 안녕”이라는 글과 함께 사진이 게재됐다.게재된 사진 속 다현은 핑크색 머리를 하고 환한 웃음을 지으며 카메라를 응시하고 있다. 특히 그의 상큼한 미모가 눈길을 끈다.이 사진을 본 팬들은 “다현언니 이케 이쁘기 있기 없기?! 사랑해여” “심쿵 존예” “3주년 진짜 축하해요! 전 오늘 생일” “3주년 선물로 대량방출했네, 다현이. 트둥이들 3주년 축하해요!” 등 반응을 보였다.한편 JYP엔터테인먼트는 트와이스의 데뷔 3주년을 기념해 지난 20일 공식 SNS를 통해 스페셜 영상 ‘트와이스 좋아하세요?’를 공개하고 신곡 ‘YES or YES’의 음원 일부도 깜짝 공개해 화제를 모았다.

