벤츠, 자전거 경주로 기부하는 '기브앤바이크' 대회 성료

[아시아경제 우수연 기자] 메르세데스-벤츠코리아는 지난 20일 용인 AMG 스피드웨이에서 개최한 제1회 메르세데스-벤츠 '기브앤바이크(GIVE ’N BIKE)' 기부 자전거 대회를 성공적으로 마쳤다고 21일 밝혔다.'기브앤바이크'는 자전거 대회를 접목해 소외계층 중증?희귀 난치 질환 아동과 청소년의 의료비를 지원하기 위한 메르세데스-벤츠의 새로운 기부 행사다. 특히 국내에서 처음으로 자동차 레이싱 서킷에서의 경쟁 및 비경쟁 자전거 라이딩 기회를 마련했다.앞서 참가자들의 호응을 얻은 '기브앤레이스(GIVE ’N RACE)' 기부 달리기 대회에 이어, 기부 참여의 보람을 높일 수 있는 새로운 나눔 문화를 확산하고자 노력했다고 벤츠는 설명했다.이날 참가자들은 메르세데스-벤츠가 올해 세계 최초의 AMG브랜드 전용 트랙으로 개장한 AMG 스피드웨이에서 12.9km 경쟁부문에 참가해 사이클 및 MTB로 경주를 진행했다. 이 외에도 현장 추첨을 통해 서킷에서 'Mercedes-AMG GT S'와 'Mercedes-AMG C 63 S Coupe' 시승기회를 제공하기도했으며 인기가수의 공연도 어우러지며 축제 분위기를 이어갔다.또한 메르세데스-벤츠 코리아는 참가자 1200여명이 기부한 참가비 및 현장 기부금 전액을 사회복지법인 아이들과미래재단의 ‘러브아이’ 캠페인 후원금으로 기부했다. 후원금은 소외계층 중증?희귀 난치 질환 아동과 청소년의 의료비로 쓰일 예정이다.디미트리스 실라키스 메르세데스-벤츠코리아 사장은 "메르세데스-벤츠 코리아는 앞으로도 건강 증진과 기부의 의미를 배가하는 나눔 문화를 이어가기 위해 노력하겠다"고 말했다.

