가을 여행, 남도 축제·문화행사 풍성

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남도는 20일부터 11월 4일까지 ‘2018 가을 여행주간’을 맞아 한국관광공사 광주·전남지사, 전라남도관광협회와 함께 31개 축제·행사를 개최하고, 125개 할인업소를 운영하는 등 각종 이벤트로 가을 관광객 유치할 계획이다.전남도는 ‘여행이 있어 특별한 보통날’이라는 가을 여행주간 슬로건에 맞춰, 가을 낭만을 만끽할 수 있는 특색있는 축제와 문화예술행사, 이벤트를 전남 구석구석에서 다채롭게 준비했다.가을축제는 ▲28일까지 계속 되는 장성 황룡강 노란꽃잔치 ▲11월 4일까지 계속되는 함평 대한민국 국향대전 ▲28일까지 계속되는 강진만 춤추는 갈대축제 ▲24~25일 개최되는 순천오픈가든페스티벌 ▲26~28일 개최되는 담양 창평슬로푸드 전통음식축제 ▲26일부터 11월 11일까지 개최되는 영암 월출산국화축제 ▲26일부터 11월 11일까지 개최되는 화순 국화향연 ▲28일 개최되는 곡성 섬진강둘레길 걷기여행축제 ▲11월 2~4일 개최되는 순천만갈대축제 ▲11월 2~4일까지 개최되는 보성 벌교꼬막축제 ▲11월 3일 개최되는 해남 달마고도 걷기축제 ▲11월 3~4일 개최되는 구례 지리산 피아골단풍축제 등이 있다.문화예술행사는 ▲목포·진도에서 개최돼 31일 폐막하는 2018전남국제수묵비엔날레 ▲26~27일 개최되는 목포 문화재야행 ▲26~27일 개최되는 여수 마칭페스티벌 ▲11월 2일 개최되는 ‘시간여행 in 화순’ ▲11월 3일 개최되는 담양 메타세쿼이아 가로수사랑음악회 ▲11월 3~4일 개최되는 영암 항공레저스포츠제전 등 각종 공연과 이벤트가 있다.이 밖에도 힐링여수 사진이벤트, 목포 춤추는바다분수공연 무료프로포즈 소개, 광양 관광스탬프 투어, 영광 SNS 해시태그 이벤트 등이 펼쳐진다.알뜰한 여행을 위한 할인에는 125개 업체가 참여한다. 음식 숙박, 박물관, 레저, 체험 등 요금을 10%부터 50%까지 할인해줘 관광객의 만족도를 높일 예정이다.박우육 전남도 관광과장은 “이번 가을 여행주간 동안 단풍과 축제로 어우러진 감성있는 축제와 이벤트가 전남지역 전역에서 열리고 할인도 제공하니 알뜰하고 행복한 남도여행을 즐기길 바란다”고 말했다.

