TV보면서 뽀로로와 함께 노래 부르기

[아시아경제 김동표 기자] SK브로드밴드가 B tv에 '뽀요 노래방' 서비스를 런칭했다고 21일 밝혔다. '뽀요 노래방'은 아이들이 가장 좋아하는 뽀로로와 타요 캐릭터 영상을 동요와 최초로 결합한 키즈 서비스다.B tv '뽀요 노래방'은 '곰 세 마리', '아빠 힘내세요', 'LET IT GO'를 비롯한 인기 동요·노래 가사에 맞춰 뽀로로와 타요가 율동하는 영상을 제공한다. 최근 B tv 키즈 콘텐츠 시청의 약 40%가 동요 콘텐츠인 점을 감안하였을 때, 기존의 동요 서비스에 인기 캐릭터를 결합한 '뽀요 노래방'은 다수의 부모와 아이 고객의 만족도를 증대시킬 것으로 기대된다.SK브로드밴드는 뽀로로 동요 약 400여 곡을 보유한 아이코닉스와 어린이 인기 음원 약 250여곡을 보유한 노래방 전문 업체 TJ커뮤니케이션과의 제휴를 통해, 많은 양의 곡을 제공한다. 런칭 시 약 150여 곡이 제공하여 매주 3곡 이상 업데이트할 예정이다.고객의 다양한 니즈를 반영하여 누리 과정, 마더구스 동요와 같은 교육적 동요도 '뽀요 노래방'에서 이용가능하다. 뿐만 아니라 음악과 가수 목소리가 함께 나오는 '같이 부르기' 모드, 음악만 나오는 '혼자 부르기' 모드, 예약 기능 및 아이가 즐겨 부르는 노래를 찜하는 기능이 있다. '뽀요 노래방'은 키즈 메뉴 > (인기) 캐릭터 > 뽀로로 > APP(앱) 메뉴에서 이용 할 수 있다.SK브로드밴드는 11월 18일까지 '뽀요 노래방'에 신규 가입을 한 고객을 대상으로 1개월간 무료 이용 혜택과 추첨을 통해 최신형 뽀로로 블루투스 마이크를 경품으로 제공한다. 아이가 있는 B tv 신규 고객에게도 '뽀요 노래방' 1년 무료 이용권과 뽀로로 블루투스 마이크를 제공하는 행사도 함께 진행할 예정이다.유창완 SK브로드밴드 미디어사업본부장은 "SK 브로드밴드는 키즈 장르의 업계 선도 플랫폼 사업자로서 부모와 아이의 취향과 니즈를 연구하고 가치 있는 서비스를 제공하기 위해 끊임없는 노력을 하고 있다"면서 "앞으로도 뽀요 노래방과 같이 아이와 부모가 함께 즐길 수 있는 B tv만의 차별화된 서비스를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

