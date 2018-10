[전문]P4G "지속가능발전과 기후변화 대응과정에서 정부, 지자체 협력 강화"

[코펜하겐=아시아경제 황진영 기자] 제1차 '녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대'(P4G) 회의에 참석한 국가 정상들은 20일(현지시간) 지속가능발전과 기후변화 대응 과정에서 정부, 지자체 등의 협력을 강화한다는 데 뜻을 모았다.덴마크를 방문 중인 문재인 대통령이 참석한 가운데 이날 코펜하겐 대니쉬 라디오 콘서트홀에서 열린 P4G 회의에서 각국 정상과 대표들은 이런 내용을 골자로 한 '코펜하겐 행동선언'을 채택했다.참석자들은 유엔의 지속가능발전목표(SDGs)와 파리 기후변화협정이 공동의 비전과 함께 포용적 성장을 추진할 더 나은 지속가능한 미래에 필요한 목표들을 정의한다는 데 뜻을 같이하고 정부, 민간, 시민사회의 리더십과 행동을 촉구했다.국가, 지역과 지방정부, 정책결정자들이 장애물 해소, 야심 찬 정책 실행 촉진, 시행법령 제정 등을 통해 지속가능한 개발을 가속할 수 있는 이행환경을 조성하기로 했다.선언은 기업과 투자자들에 기업의 책임과 지속가능성을 전반적 전략에 담아 지속가능발전목표로의 투자 방향을 설정해 글로벌 도전에 대처하고, 새로운 시장 기회를 열어가는 데 필요한 혁신과 기술, 전문지식을 제공하기 위한 노력을 강화할 것을 주문했다.이날 P4G 회의에는 문 대통령을 비롯해 라르스 뢰케 라스무센 덴마크 총리, 물라투 테쇼메 에티오피아 대통령, 응우옌 쑤언 푹 베트남 총리, 마르크 뤼테 네덜란드 총리, 왕즈강(王志剛) 중국 과기부장, 고노 다로(河野太郞) 일본 외무상 등 각국 정상 및 대표들이 참석했다.아래는 코펜하겐 행동 선언(Copenhagen Commitment to Action) 전문□ 지속가능발전목표(SDGs)와 파리 기후변화 협정은 공동의 비전과 함께, 포용적 성장을 추진할 수 있는 더 나은 지속 가능한 미래를 위한 구체적 목표들을 정의한다. 이 목표들을 이루기 위해서는 정부, 비즈니스, 시민사회의 리더십과 가속화된 행동이 시급하다.□ 우리는 어떠한 단일 행위자도 우리의 글로벌 도전에 대응하거나, 더 나은 성장과 더 많은 양질의 일자리, 보건 혜택, 가치 있는 생태계의 보호, 기후변화의 위험 감소를 가져오는 보다 지속가능한 글로벌 경제로의 전환을 가져올 수 없음을 인식한다. 정부, 지자체, 도시, 비즈니스, 투자자, 시민사회, 학계, 국제기구 및 네트워크들 모두에게 역할이 있다.□ 우리는 파트너십에 관한 지속가능발전목표(SDGs) 17번이, 사람들과, 지구, 번영의 혜택을 위한 규모와 속도로, 구체적이고 지속가능한 해결책 및 결과의 실현을 위해 필요한 시장 기회를 열어주는 열쇠라고 믿는다.□ 우리는“녹색성장과 2030 글로벌 목표를 위한 연대(P4G)”를, 지속가능한 발전과 기후변화 대응 의제를 상호 강화하는 민관 협력의 인큐베이터이자 촉진자로서 인식한다.□ P4G를 통해 우리는 식량?농업, 물, 에너지, 도시, 순환경제와 같은 P4G의 5개 분야들에 있어 구체적인 시장기반 해결책들을 발전시키고, 촉진하며, 확산해 나갈 것을 다짐한다.□ 우리는 모든 파트너에 대한 명확한 가치를 제시하며 혁신적인 파트너십을 촉진해 나갈 것이다. P4G를 통해, 우리는 지역과 글로벌 차원에서 진정한 영향력을 확보할 수 있는, 실천가능한 해결책과 민관협력 관련 지식과 모범사례를 공유하기 위해 함께 노력할 것이다.o 국가, 지역 및 지방 정부 및 정책 결정자들은 장애물 해소, 야심찬 정책 실행 촉진, 시행 법령 제정 등을 통해, 지속가능한 개발을 가속화할 수 있는 이행 환경을 조성해 나갈 것이다.o 기업과 투자자들은, 기업의 책임과 지속가능성을 그들의 전반적 전략에 통합시키고 지속가능발전목표(SDGs)로의 투자 방향을 설정하여, 글로벌 도전에 대처하고 새로운 시장 기회를 열어나가는 데 필요한 혁신과 기술 그리고 전문지식을 제공하기 위한 노력을 강화해 나갈 것이다.o 시민사회는, 지역사회에 대한 구체적인 개발 효과를 보장하고, 기후변화와 빈곤에 대처하며 지속가능발전목표(SDGs)를 달성함에 있어 전반적 도전과제에 필요한 지식, 네트워크 및 분야별 전문성 제고에 기여할 것이다.o 국제기구와 학계는 국가와 지역 전반에 모범 사례를 개발하고, 확인하며 확산시키는 데 도움이 되는 풍부한 지식, 전문성 및 네트워크를 제공할 것이다.□ 우리는 P4G 파트너십과 네트워크를 통해, 지속가능발전목표(SDGs)와 파리기후협정을 실현하기 위한 장기적인 약속에 있어 중요한 발판으로서의 코펜하겐 P4G 정상회의를 환영한다.□ 우리는 2019년 UN 기후정상회의와 2020년 차기 P4G 정상회의 이후에 이르기까지, 민관 협력을 개발하고 가속화하며 확대하는 우리의 노력을 강화해 나갈 것이다. <끝>

