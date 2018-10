그룹 빅뱅 승리와 열애설이 터진 신인배우 유혜원에 대한 네티즌들의 관심이 뜨겁다.유혜원은 배두나, 손석구, 장서희, 고원희 등의 소속사인 샛별당엔터테인먼트 소속 신인 배우다.유혜원은 골프 용품 보이스케디 모델, 화장품 브랜드 제이준 모델, 여성복 쇼핑몰 아뜨랑스 모델 등으로 활약하며 업계의 주목을 받는 신예다.또한 그는 인스타그램 8만 명대 팔로워를 가진 SNS 스타이기도 하다. 그는 블랙핑크 제니, 배우 한지민 등 스타 닮은꼴로 유명한 것으로 전해졌다.한편 대만 미디어 ET 투데이는 19일 승리와 유혜원이 1년째 열애 중이라고 보도했다. 보도에 따르면 승리와 유혜원은 각각 인스타그램에 올린 사진에서 같은 모양의 팔찌 등을 올리며 ‘럽스타그램’ 흔적을 남겼다.양측 소속사는 이에 대해 아무런 공식입장도 내놓지 않고 있다. 유혜원 소속사 샛별당엔터테인먼트는 “현재 확인 중”이라는 입장만을 밝혔다.

