문 대통령, P4G 정상회의 참석…녹색경제·지속가능발전 방안 모색

[코펜하겐=아시아경제 황진영 기자] 유럽을 순방 중인 문재인 대통령은 20일(현지시간) 제1차 '녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대'(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030·P4G) 정상회의에 참석해 기조연설을 했다.문 대통령은 이날 오전 덴마크 코펜하겐 라디오콘서트홀에서 기조연설을 통해 기후변화 대응 및 지속가능발전목표(SDGs) 달성과 같은 글로벌 목표에 대한 민관 협력의 중요성을 강조했다.문 대통령은 기후변화와 지속가능발전이라는 글로벌 의제에 대응하기 위해서는 다양한 이해관계자의 협력이 필요하다고 설명하면서 민관 협력에 기반한 P4G 이니셔티브에 대한 평가와 기대감을 밝혔다.문 대통령은 지난 7월 한국의 P4G 국내 플랫폼을 통해 녹색 일자리 창출, 불평등 해소, 녹색기술 확산 등 우리 사회의 포용성도 높여갈 것을 천명했다.문 대통령의 이번 P4G 정상회의 참석과 기조연설 발언은 ‘한-덴마크 녹색성장동맹’을 재확인하고, 기후변화 대응 및 지속가능발전목표 달성 관련 우리나라의 국제사회 리더십을 확립해나가는 계기가 될 것으로 청와대는 평가했다.제1차 P4G 정상회의의 다양한 세션들에 우리 정부의 유관 부처, 기관, 기업들의 관계자들이 다수 참석했다.이 때문에 P4G가 친환경 기술을 보유한 우리 기업들의 해외 신시장 개척 기반이 조성될 것으로 될 것으로 기대된다.P4G는 녹색경제를 통해 UN 지속가능개발목표(SDGs)나 파리협정과 같은 글로벌 목표의 달성을 가속화하기 위해 2017년 유엔총회를 계기로 덴마크 주도로 출범했다.현재 덴마크, 한국, 멕시코, 칠레, 베트남, 케냐, 에티오피아, 콜롬비아, 네덜란드 등 9개 국가가 P4G에 참석하고 있다.

