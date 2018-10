김치냉장고 계절이 돌아왔다..."이젠 스탠드형이 대세"

[아시아경제 이정민 기자] 김장철이 다가오면서 김치냉장고를 찾는 소비자들이 늘고 있다. 최근 트렌드는 스탠드형이 대세다.20일에 따르면 회사의 올해 전체 김치냉장고 판매량 중 스탠드형의 비중이 매출액 기준으로 3분의 2를 넘는다. 특히 전체 스탠드형 중 절반 이상이 400ℓ가 넘는 대용량 제품이다.판매량을 기준으로 스탠드형과 뚜껑형 비중은 2015년 5대5에서 2016년 6대4, 2017년 7대3 수준으로 급격히 바뀌고 있다. 업계는 올해 스탠드형 비중이 80%에 육박할 것으로 전망한다.스탠드형이 대세가 된 것은 김치냉장고에 식생활이 달라지고 보관하는 식품 종류도 다양해졌기 때문이다. 최근에는 뿌리채소, 열대과일도 보관가능한 제품이 나오고 있다.업계는 다양한 기능을 담은 신제품을 내놓고 소비자를 공략하고 있다.2019년형 'LG 디오스 김치톡톡'의 전 제품에는 'New 유산균김치+' 기능이 기본 탑재됐다. 이를 통해 김치의 감칠맛을 살리는 유산균을 최대 57배까지 늘려 김치를 더 오래 보관할 수 있다. 지난해까지는 주로 프리미엄 제품에 탑재한 기능이었지만 올해는 가장 저렴한 뚜껑식 1도어 모델에까지 확대 적용했다.프리미엄 김치냉장고 김치플러스는 선반, 천장, 커버, 서랍, 김치통 등 전면을 금속 소재로 처리해 공간별 온도 분포를 균일화했다. '메탈 쿨링 서랍'은 일반 플라스틱 소재보다 온도 편차를 최대 63%까지 줄여 김치 외에 다른 식재료도 신선하게 보관할 수 있다.의 2019년형 딤채는 저장실마다 다른 냉각기를 사용하는 '오리지널 독립냉각' 기능을 강화한 것이 특징이다. 김치, 채소, 과일 등 식재료에 따라 18종의 26가지의 식품 보관 모드를 제공한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.