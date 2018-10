최태원 SK회장 "사회적 가치 추구로 비즈니스 모델 혁신해야"

[아시아경제 권재희 기자]최태원그룹 회장이 '2018 SK CEO'세미나에서 임원들에게 사회적 가치에 기반한 비즈니스 모델 혁신을 주문했다. 성장이 한계에 다다른 경영환경 속에서 지속가능한 성장을 위해서는 사회적 가치가 필수적이라는 공감대를 형성, 이를 위한 구체적인 방법론을 만들고 SK의 기업문화로 정착시켜야 한다는 것이다. 세미나에 참석한 70여명의 임원들은 이를 위해 열띤 토론을 펼쳤다.19일 SK그룹에 따르면 지난 17일부터 2박3일간 제주 디아넥스호텔에서 열린 '2018 SK CEO 세미나'에서는 'New SK를 위한 딥 체인지 실행력 강화'를 주제로 사회적가치에 기반한 비즈니스 모델 혁신 방안에 대해 논의가 이뤄졌다.최태원 회장을 비롯해 최재원 SK그룹 수석부회장, 최창원 SK디스커버리 부회장 등 관계사 CEO와 임원 70여명이 참석한 이번 세미나에서는 '급변하는 경영환경에서 생존하기 위해서는 딥 체인지 실행력을 더욱 강화해 나가야 한다'는 공감대가 이뤄졌다. 이를 위해 ▲사회적 가치 창출 실행력 제고 ▲비즈니스 모델 혁신 가속화 ▲HR제도 및 연구개발(R&D) 시스템 개선 등을 지속 추진해 나가기로 했다.이번 세미나에서 직접 모더레이터로 나선 최태원 회장은 "SK CEO들이 딥 체인지의 필요성에는 모두 공감하고 있는 만큼 이제는 딥 체인지를 할 수 있는 방법론을 치열하게 고민하고 실행하는 것이 중요하다"며 "그동안 우리가 당연한 것으로 받아들였거나, 지속 가능하고 경쟁력이 있다고 스스로 믿고있는 비즈니스 모델을 바꾸는 것이 딥 체인지의 출발점"이라고 강조했다.이어 최 회장은 "사회적 가치는 사회와 고객으로부터 무한 신뢰를 얻을 수 있는 기반일 뿐 아니라 이제는 경제적 가치 이상으로 기업 전체 밸류를 높일 수 있는 핵심 요소"라며 "사회적 가치에 기반한 비즈니스 모델 혁신에 하루빨리 나서달라"고 당부했다.SK의 전(全) 임직원들이 자발적으로 나서 사회적 가치를 추구해야만 비로소 이것이 SK의 기업문화로 정착한다는 점도 강조했다. 최 회장은 "SK가 추구해야 할 사회적 가치는 일반공중(General Society) 뿐 아니라 고객과 주주, 구성원 등 모든 이해관계자의 행복을 극대화 하는 것"이라며 "모든 이해관계자를 만족시키는 사회적 가치를 바탕으로 한 비즈니스 모델이어야 지속성장할 수 있다"고 설명했다.딥 체인지를 이끄는 것은 결국 '사람'이라는 점도 강조하며 인사(HR)제도 개선도 주문 했다. 최 회장은 "딥 체인지를 이끄는 주체는 결국 사람이고 딥 체인지의 핵심은 기술에 있는 만큼, HR제도와 연구개발(R&D) 시스템의 개선에도 적극 나서야 한다"고 말했다.한편, 이번 세미나에서 SK CEO들은 비즈니스 모델 혁신 방안 모색을 위해 ▲기존 비즈니스 모델의 글로벌 성장과 대규모 투자 리소스 확보 방안 ▲기존사업 경쟁력 강화 및 신규 성장사업 실행력 제고를 위한 선택과 집중 방안 ▲새로운 비즈니스 모델로의 진화를 위한 비즈니스 모델 디자인 방안 등 3개 세션으로 나눠 토론했다.

