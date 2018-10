그레이스 리가 일상을 공개했다. 사진=그레이스 리 SNS

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr









그레이스 리가 근황을 공개했다.최근 그레이스 리는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "Reminder to self- next time I visit @nicolewhisenhunt 's boutique, wear a blindfold so much niceties, I cannot resist"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 그레이스 리는 미소를 지으며 카메라를 응시하고 있다. 그의 독보적인 미모와 분위기가 시선을 사로잡았다.그레이스 리는 1982년생으로 필리핀 최초의 한국인 앵커이자 사업가다. 그는 현재 TV조선 '라라랜드'에 출연 중이다.

<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>