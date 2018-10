'쇼미더머니 트리플세븐' 역대 최고 경쟁률 뚫은 래퍼들 본선 1차 공연

[아시아경제 임주형 인턴기자] Mnet ‘쇼미더머니 트리플세븐(Show Me The Money777)’에서 본격적인 본선 1차 경연 무대가 펼쳐진다.19일 방송에서 래퍼들은 자신의 역량을 발휘한 무대들을 선보일 계획이다. 역대 최고의 경쟁률을 뚫고 올라온 최정예 래퍼들인 만큼 경영의 승자를 예측하기 어려운 상황이다.강력한 우승후보인 팀 기리보이&스윙스의 나플라와 이에 맞서는 팀 딥플로우&넉살의 김효은이 대결함을 예고해 이목을 집중시킨다.방송을 앞두고 공개된 예고 영상에는 딥플로우가 “(김효은의) 상대가 나플라다보니까 초필살기를 쓸 수 밖에 없었다”며 나플라를 견제할 특급 게스트가 등장할 것을 암시했다.넉살은 나플라의 무대를 보고 “악마 같았다”는 격한 반응을 보이며 그의 활약에 대한 궁금증을 높이기도 했다.Mnet 래퍼 서바이벌 ‘쇼미더머니 트리플세븐’은 매주 금요일 밤 11시에 방송된다.

Mnet ‘쇼미더머니 트리플세븐(Show Me The Money777)’에서 본격적인 본선 1차 경연 무대가 펼쳐진다. / 사진=Mnet 제공