문 대통령 만난 교황 "한반도 평화 위해 기도"

[바티칸시티=아시아경제 황진영 기자] 바티칸을 공식 방문 중인 문재인 대통령은 18일(현지시간) 프란치스코(Francesco) 교황을 예방했다.문 대통령과 교황의 면담은 낮 12시 10분부터 38분 간 진행됐다.문 대통령은 이날 낮 12시 교황궁 내로 입장한 뒤 프란치스코 교황을 만나 함께 면담 장소인 교황 서재로 이동했다.이 자리에서 프란치스코 교황은 문 대통령의 두 손을 꼭잡고 이탈리어어로 "만나 뵙게 돼서 반갑습니다"라고 인사를 건넸다.문 대통령은 이에 "만나 뵙게 돼서 반갑습니다"라며 "저는 대통령으로서 교황청을 방문했지만 티모테오라는 세례명을 가진 가톨릭 신자이기도 합니다"라고 화답했다.그러면서 "또한 오늘 주교시노드(세계주교대의원회의) 기간에도 사간을 내주셔서 감사드립니다"라고 덧붙였다.문 대통령은 이어 서재 책상 의자에 착석한 뒤 "어제 한반도 평화를 위한 미사를 하게 해주셔서 배려에 감사드립니다"라고 다시 한번 감사의 뜻을 표했다.문 대통령은 교황과의 면담에서 한국에서 가톨릭의 역할과 한-교황청 관계 발전 및 한반도의 평화와 화해를 위한 노력 등 공동 관심사에 대해 의견을 교환했다.문 대통령은 교황이 ‘세계 주교 대의원회의’ 등 바쁜 일정 중에도 환대해주고 한반도의 평화와 화합, 공동번영을 위해 늘 기도하며 한반도 정세의 주요 계기마다 축복과 지지의 메시지를 보내 주신데 대해 사의를 표했다.문 대통령은 남북정상회담 등 최근 한반도 평화 정착을 위한 우리 정부의 노력을 설명하고 교황이 계속해서 한반도의 평화와 화합, 공동 번영을 위해 기도해주고 지지해 줄 것을 요청했다.지난 3일부터 오는 28일까지 세계주교대의원회의(시노드, Synod)가 '청년, 신앙과 소명의 식별(Young People, Faith and Vocational Discernment)'을 주제로 개최 중이다.프란치스코 교황은 남북한 정상회담의 긍정적인 결과를 지지하고 핵무기 없는 한반도를 만들기 위한 남북한 지도자들의 용기를 평가했다.그러면서 형제애를 기반으로 화해와 평화 정착을 위한 노력을 지속해 나가길 당부했다.아울러 이러한 노력들이 결실을 맺을 수 있도록 전세계와 함께 기도하겠다고 했다.문 대통령은 교황 예방에 이어 파롤린 국무원장과 면담을 갖고 교황과의 논의 내용을 설명할 예정이다.

