문 대통령 "기필코 평화 이루고 분단극복할 것"(종합)

[바티칸시티=아시아경제 황진영 기자] 바티칸을 공식 방문 중인 문재인 대통령은 17일(현지 시간) "인류는 그동안 전쟁이라는 부끄러운 역사를 써왔다"며 "한반도에서의 ‘종전선언’과 ‘평화협정 체결’은 지구상 마지막 냉전 체제를 해체하는 일이 될 것"이라고 밝혔다.문 대통령은 이날 오후 교황청 성베드로 대성당에서 교황청 총리 격인 피에트로 파롤린 국무원장 집전으로 열린 한반도 평화를 위한 특별 미사에 참석해 기념사를 통해 이 같이 말했다.문 대통령은 "교황청은 평창 동계올림픽 개회식에 대표단을 파견하여 한반도의 평화를 강력하게 지지해 주었다"며 "교황성하께서는 평화를 향한 우리의 여정을 축복해 주셨고, '기도로써 동행'해 주셨다"고 말했다.이어 "'평화를 갈망하며 형제애를 회복'하고 있는 남과 북, 우리 겨레 모두에게 커다란 용기와 희망을 주신 교황 성하와 교황청에 다시 한 번 깊이 감사드린다"고 사의를 표했다.문 대통령은 또 "오늘 성베드로 대성당에서 올린 한반도 평화를 위한 기도는 남북한 국민들과 평화를 염원하는 세계인 모두의 가슴에 희망의 메아리로 울려 퍼질 것"이라며 "평화를 염원하는 우리 국민에게 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.그러면서 "오늘 우리의 기도는 현실 속에서 반드시 실현될 것"이라며 "우리는 기필코 평화를 이루고 분단을 극복해낼 것"이라고 강조했다.문 대통령 기념사에 앞서 파롤린 국무원장의 집전으로 열린 '한반도 평화를 위한 특별미사'는 오후 6시(한국 시간 18일 오전 1시)부터 약 1시간 동안 진행됐다.이번 미사는 문 대통령의 교황청 공식 방문을 계기로 한반도 평화를 기원하기 위해 열렸다.교황은 원래 교황청 외부 미사를 집전하지 않으며, 교황청 국무총리 격인 파롤린 추기경이 이번 미사를 집전하지만 이 역시 이례적이다.이에 대해 교황청은 "매우 특별하고 이례적인 것(unique and exceptional)"이라고 밝혔다는 게 청와대 설명이다.대한민국 대통령이 교황청 미사에 직접 참석하고, 연설하는 것은 처음이다.문 대통령은 미사를 마친 뒤 파롤린 국무원장과 만찬을 함께한다.

