문 대통령, 교황청에서 열린 한반도 평화 위한 특별 미사 참석

[바티칸시티=아시아경제 황진영 기자] 교황청을 공식 방문 중인 문재인 대통령이 부인 김정숙 여사와 함께 17일 오후(현지시간) 교황청 성베드로대성당에서 피에트로 파롤린 국무원장의 집전으로 열린 '한반도 평화를 위한 특별미사'에 참석했다.이날 오후 6시(한국 시간 18일 오전 1시)부터 1시간 진행되는 이번 미사는 문 대통령의 교황청 공식 방문을 계기로 한반도 평화를 기원하기 위해 열렸다.교황은 원래 교황청 외부 미사를 집전하지 않으며, 교황청 국무총리 격인 파롤린 추기경이 이번 미사를 집전하지만 이 역시 이례적이다.이에 대해 교황청은 "매우 특별하고 이례적인 것(unique and exceptional)"이라고 밝혔다는 게 청와대 설명이다.미사 직후에는 문 대통령이 한반도 평화 정착을 주제로 10분간 연설한다.대한민국 대통령이 교황청 미사에 직접 참석하고, 연설하는 것은 처음이다.문 대통령은 미사를 마친 뒤 파롤린 국무원장과 만찬을 함께한다.

