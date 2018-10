화물운송 플랫폼 로지스팟, 19억 투자 유치

[아시아경제 한진주 기자] 스마트 화물운송 플랫폼 ‘로지스팟'이 19억원의 투자를 유치했다.17일 로지스팟은 카카오벤처스·스파크랩스벤처스 등으로부터 투자를 유치해 시리즈 A 투자를 마무리했다고 밝혔다. 투자사별 금액은 비공개다.로지스팟은 기업 고객을 중심으로 운송 서비스를 제공하는 디지털 물류기업이다. 화물운송 서비스가 필요한 기업은 로지스팟을 통해 차량 배정부터 운송, 자동 정산처리, 복수 운송사 관리까지 한 번에 제공 받을 수 있다.로지스팟은 고객 전담 운영팀을 통해 실시간으로 화물을 모니터링해 돌발상황에도 대응할 수 있다. 정산·계약·배차 등 수기로 반복해야 했던 행정·운영 절차를 자동 시스템화했다. 비용을 투명하게 관리하고 본업에 집중할 수 있게 돕는다.현재 로지스팟은 동원, 한샘이펙스, LS글로벌, 바디프랜드, 성지제강 등 85개 이상 기업들을 고객사로 확보했다.박준규 로지스팟 공동대표는 “이번 투자 유치를 통해 더 많은 기업 고객이 로지스팟의 화물운송 서비스를 높은 만족도로 경험하는 데 집중할 계획"이라며 “앞으로 로지스팟이 종합물류기업으로서의 지위를 굳히고 규모의 경제를 빠르게 달성하는 투자 및 인수 기회를 넓히도록 모색하겠다"고 말했다.정신아 카카오벤처스 대표는 “물류 산업에 IT 기술이 적절하게 적용되면 시장 자체를 변화할 수 있는 무한한 성장 잠재성이 있다"며 "로지스팟의 높은 기술력과 효율적 운영으로 기업과 운송 자체가 겪었던 불편을 개선하고 물류 산업 발전에 획기적인 솔루션을 제시할 수 있기를 기대한다"고 설명했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.