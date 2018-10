서정희 딸 서동주가 반려견과 함께 한 일상을 공개했다. 사진=서동주 SNS

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr









'라라랜드' 서정희 딸 서동주가 일상을 공개했다.17일 서동주는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "햇살 좋은 날 레아랑 클로이랑. You are the sunshine of my life"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 서동주는 공원에서 밝은 미소를 지으며 반려견과 함께 사진을 남겼다.네티즌들은 "요즘 미모 폭발중","누나 이쁘다","이런 날씨에 공원이라니~클로이가 부럽네요","진짜 아름다워요 동주씨~ 사진 자주 올려요"등 다양한 반응을 보였다.

<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>