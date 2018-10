[아시아경제 임주형 인턴기자] 17일 SBS '백종원의 골목식당'에서는 요리연구가 백종원의 특별 장사 미션이 공개된다.백종원은 최근 진행된 솔루션에서 폐업위기에 몰린 분식집 사장님에게 "현실 장사와 상상 장사는 많이 다르다"며 특별한 미션 '상상 장사 vs 현실 장사' 시뮬레이션을 제안했다.미션 초반 '상상 장사'를 여유롭게 끝마친 분식집 사장님은 현실 장사에 고전했다. 또한 정신없이 들어오는 주문에 연이은 실수까지 거듭해 백종원의 안타까움을 자아내기도 했다.한편 분식집 시식단으로 참여한 손님들에게 솔직한 맛 평가를 듣기 위해 조보아가 깜짝 리포터로 나섰다. 조보아를 처음 만난 시식단은 분식집 맛 평가보다 조보아의 외모를 칭찬하는데 더 열을 올려 출연진의 웃음을 자아냈다.분식집 현실 장사와 백종원의 중식집 솔루션은 오늘 밤 11시10분 '백종원의 골목식당'에서 확인할 수 있다.

