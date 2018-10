논란의 중심에 선 '맘카페'…"정보공유"냐 "갑질 온상"이냐

'김포 맘카페' 둘러싼 비난 여론, 맘카페 전체로 확대 "갑질 온상, 폐쇄해야" vs "순기능도 많아" 해당 카페서도 폐쇄 여부 놓고 회원끼리 논쟁

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.