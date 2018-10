[아시아경제 이관주 기자]는 필리핀 계열회사 나노스 테크 일렉트로닉스(Nanos Tech Electronics Co., Ltd)의 주식 189만2625주를 39억6690만원에 취득했다고 16일 공시했다. 회사 측은 "종속회사의 재무구조 개선을 위한 결정"이라고 밝혔다.

