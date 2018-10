[B·플레이그라운드]블록체인으로 거래소 보안사고 막고 컨설팅까지 '원스톱'

[아시아경제 문채석 기자]"블록체인이 실생활에 자리 잡으려면 넘어야할 벽이 많다. 탈중앙화-중앙화 시스템이 공존하고 있는 현실에서 중앙화 시스템으로 향하는 공격을 막는 보안 시설 및 컨설팅이 필요하다."황성진 블록체인시큐리티 이사는 16일 서울 여의도 전국경제인연합회관 그랜드볼룸에서 개최된 '블록체인 플레이그라운드 2018' 프로젝트 경연에서 이 같이 말하며 보안시스템의 중요성을 강조했다.황 이사는 가상통화거래소들이 받은 해킹 피해액만 1조9000억원 규모에 달한다고 밝혔다. '핫월렛' 탈취가 거래소 보안의 가장 큰 문제라 지적했다. 블록체인시큐리티가 서울대 공과대학 전기정보공학부 연구실과 손잡고 '시큐오 핫 월렛'(SECUO HOT WALLET)을 개발한 이유다.그는 시큐오 핫 월렛을 통해 가상통화에 쓰는 키를 안전하게 보관하고 사용할 수 있다고 설명했다. 이 핫 월렛은 물론 거래소와 블록체인 보안 취약점을 점검한 뒤 보안솔루션을 마련하는 컨설팅도 제공한다.약점만 진단하는 수준을 넘어 모의 침투 테스트 등을 거쳐 사용자 위험을 직접 컨설팅해 관리하는 협력 컨소시엄도 꾸렸다고 황 이사는 설명했다.연구팀은 ▲보안사고를 탐지 및 공격 자동화 체계를 구축하고 ▲보안전문가가 공격과 방어를 모두 컨설팅하며 ▲온라인은 물론 인공지능(AI)을 통한 맞춤형 교육과 검사를 시행한다.황 이사는 "중앙화시스템에만 멈추지 않고 퍼블릭 시스템에도 일제적인 보안 점검을 할 생각"이라며 "이달부터 화이트해커연합 하루, 대한블록체인조정협회 등과 손잡고 30여명이 퍼블릭 시스템을 점검하고 있다"고 밝혔다.황 이사는 반도체와 2차전지 등 생산기업 휴민텍 연구개발이사 출신이고 스포츠 정보기술(IT) 전문회사 스폰비(SponB) 프로젝트 어드바이저도 역임하는 등 IT 기술에 밝은 인물이다.

