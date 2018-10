오춘택 노바텍 대표 "자석차폐기술 고도화로 차세대 산업 선도"

[아시아경제 권성회 기자] “글로벌 최초로 자석의 차폐기술을 개발한 최고의 기술력과 높은 성장 잠재력, 그리고 탁월한 수익성을 통해 기술혁신 기업으로서 차세대 산업을 선도하겠다.”오춘택 노바텍 대표이사는 16일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 코스닥시장 상장 후 기업 성장 전략과 향후 비전을 제시했다.노바텍은 2007년 설립한 마그넷 기술 전문 기업이다. 업계에서 ‘차폐자석(Shield Magnet)’이라는 개념을 만들고 이에 대한 원천기술을 보유해 독보적인 경쟁력을 갖추고 있다.차폐자석은 자력을 차폐하거나 증폭함으로써 효율을 극대화하는 특수 기술이다. 자석과 강자성체를 결합해 자력을 유용하게 사용할 수 있도록 금속 자성체 형태로 설계한다. 노바텍은 이를 통해 스마트폰과 태블릿 PC본체 및 각종 IT 기기의 심재와 케이스 등에 적용하는 다양한 마그넷 제품을 양산한다.IT분야의 스마트 기기는 점차 소형화, 경량화하는 반면 고도화된 기능이 요구되면서 마그넷의 수요는 계속 증가하고 있다. 오 대표는 "높은 기술력과 생산성, 그리고 기술 보호를 통해 차폐자석을 포함한 제품을 독점 공급하고 있기 때문에 기회 요인으로 보고 있다"고 강조했다.지난해 212억8400만원의 매출액을 기록했고 55억1600만원의 영업이익을 올렸다. 2015년 이후 3년간 연평균 성장률은 매출액 76.9%, 영업이익 40.0%다. 무차입 경영으로 올해 상반기 기준 유동비율은 1701%로 급증한 반면, 부채비율은 9% 수준으로 낮아 재무적으로도 안정적이다.노바텍은 미래의 성장동력 연구개발과 해외 현지 생산시설 마련에 필요한 자금을 확보하기 위해 코스닥 상장을 결정했다. 오 대표는 "공모자금은 대부분 차폐자석을 활용한 무선충전 기술과 자가발전기(무충전 배터리) 개발에 사용할 예정"이라고 밝혔다.노바텍은 최근 마그넷 관련의 원천 기술에 기반한 고효율 무선 충전과 무충전 배터리(Energy Harvesting) 연구개발에 역량을 집중시키고 있다. 미래 성장동력 확보를 위한 로드맵이다. 두 분야는 차폐자석에 각각 나노기술(Nano Technology)과 소형화 기술(MEMS, Micro Electro Mechanical Systems)을 접목해 효과적인 시장 연착륙을 노리고 있다.오 대표는 “차폐자석 기술은 적용 분야가 무궁무진해 확장성이 크다는 매력을 지니고 있어 향후 핵심 산업 전 분야에 진출해 노바텍의 고성장을 이어나갈 것”이라며, “코스닥 상장을 통해 기업 가치를 높이고 주력 분야의 연구개발을 더욱 강화해 글로벌 마그넷 전문 기업으로 거듭나겠다”고 말했다.노바텍은 총 145만주를 공모하며, 주당 희망 공모가 범위는 1만2500원에서 1만6500원 사이다. 기관투자자를 대상으로 16일과 17일 수요예측을 실시해 최종 공모가를 확정하고, 23일과 24일 일반 청약을 진행한다. 내달 2일 상장할 예정이다. 하나금융투자가 상장을 주관하고 있다.

