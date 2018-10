경찰, 동덕여대 음란행위 男 검거…“포토라인 세워라”

[아시아경제 한승곤 기자] 서울 동덕여대 강의실에 들어가 알몸으로 음란행위를 벌인 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.서울 종암경찰서는 정보통신망법상 음란물유포 및 건조물침입 혐의로 박 모 씨(28)를 검거하고 구속영장을 신청할 예정이라고 15일 밝혔다.경찰에 따르면 박씨는 이날 오후 6시32분께 서울 광진구의 한 아파트 근처 노상에서 경찰에 붙잡혔다.박 씨는 지난 6일 오후 6시께 서울 성북구 동덕여대 강의실 등에서 알몸 상태로 음란행위를 벌이고 이를 촬영한 영상과 사진 등을 자신의 트위터 계정에 올린 혐의를 받고 있다.앞서 경찰은 이날 오전 미국 샌프란시스코 트위터 본사에 박 씨의 가입·활동 정보를 요구하는 압수수색 영장을 신청하기도 했다.지난 13일 오전 청와대 국민청원 게시판에는 “동덕여대 불법 알몸촬영남 사건. 여성들의 안전권 보장, 제발 도와주세요”라는 제목의 청원이 올라왔다.청원인은 “2018년 10월6일 어떤 남성에 의해 트위터에 쓰인 글과 사진이 최근 발견되었습니다”라면서 “문제의 글은 그 남성이 동덕여자대학교 강의실과 복도 등의 교내를 돌아다니면서 알몸인 채로 찍은 사진들과 강의실에서 자위하는 영상들이었습니다”고 설명했다.이어 “지금 동덕여대생들도 마찬가지로 큰 혼란에 빠져 있고 등교뿐만이 아닌, 불안한 학교 전반적 생활을 두려워하고 불쾌해하고 있습니다”라고 분통을 터뜨렸다.이 같은 사실이 전해지면서 동덕여대 총학생회 'We DWU'는 오늘(15일) 오후 1시 본관 앞에서 학내 보안 강화와 외부인 출입 통제 등을 요구하는 ‘안전한 동덕여대를 위한 7000 동덕인 필리버스터’를 진행했다.총학은 “우리 대학에는 경비업체가 있고, 해당 업체는 학내 구성원들이 안전하게 학교생활을 할 수 있도록 최선을 다해야 한다. 그러나 그 남성은 너무나 버젓이 학교를 활보하고 있었다”고 토로했다.그러면서 “우리는 안전한 학교에 다닐 권리가 있다. 너무나도 위험한 상황이 발생했고, 이에 학교는 학생들의 안전을 위해 보안을 강화하고 외부인 출입을 통제해야 한다.”고 목소리를 높였다.이런 가운데 일각에서는 음란행위를 벌인 남성에 대해 경찰 포토라인에 세울 것을 촉구하는 목소리도 이어졌다. 재학생은 물론 여성들은 해당 사건이 알려진 14일 “당장 포토라인 세우고 얼굴, 신상 전국에 배포해라”, “학생들은 어떻게 저기서 수업을 들을까. 꼭 포토라인 세워야 한다.” 등 공분했다.한편 경찰은 박 씨에 대해 음란행위 등을 벌인 범행 동기에 대해 자세한 경위를 조사할 방침이다.

