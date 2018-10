가수 박기영이 8년 만에 음반 활동에 복귀한 이유를 밝혔다.15일 서울 성동구 엔터식스 한야애점 메두사홀에서는 박기영의 정규 8집 '리 플레이(Re play)' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.이날 박기영은 "8년 만에 정규 앨범이 나왔다"며 "그동안 큰 공백이 생겼고, 뮤지션 삶이 중지됐다. 육아를 하면서 직업이 바꾼 것처럼 육아에 집중했다"고 고백했다.이어 "아이가 크고 저만의 시간이 생겼다. 그래서 제 본 모습이 나오게 됐다"고 복귀 이유를 설명했다.박기영은 지난 2010년 '우먼 비잉(Woman Being)' 이후 8년 만에 정규 앨범을 내게 됐다.이어 "결과물이 모이고 쌓이다보니 이 시간이 걸렸다"고 덧붙였다.

