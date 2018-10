[시시비비] 부산국제영화제를 찾는 20만명의 잠재력

부산국제영화제에는 해마다 20만여명을 헤아리는 전 세계 손님들이 찾아든다. 올해 23회째를 맞은 부국제는 연륜을 쌓은 7~8년 전쯤부터 매년 20만~22만명 선을 오르내리는 집객 능력을 보여주고 있다.부국제에 20만여명이 꼬박꼬박 깃든다는 것은 대단한 의미가 있다. 그냥 제법 잘되는 행사이거니 하고 흘려보내기에는 부국제의 정치경제학이 워낙 파워풀하다. 우선 20만명이라는 부국제 열성 고객들은 모두 프리 에이전트(free agent)라는 새로운 직업군으로 변모할 잠재력을 지니고 있다. 이들이 이른바 시네필로서 무한한 잠재력을 지니고 있음을 이제부터라도 주목해야 한다. 프랑스어 'cinephile'은 영화 광팬, 마니아쯤으로 해석할 수 있는 영화학의 키워드다. 요즘 빌보드를 접수하고 유엔(UN) 연설까지 한 방탄소년단(BTS)의 팬덤인 글로벌 아미(Army)가 영화로 치면 특정 시네필에 해당한다.부국제 단골손님 20만명이라는 시네필은 각각 개인적으로는 영화와 문화 축제, 로컬 브랜딩을 다루는 자유로운 새 직업군으로 변신할 엄청난 잠재력을 보유한 신인류라 할 만하다. 예술영화에서부터 다양성 영화, 상업 영화, 한국 영화, 아시아 영화, 서구 영화까지 두루두루 섭렵한 이력이 긴 이들 시네필 20만명을 뭔가 혁신적인 새 일자리, 새 경제 시스템으로 이끌어내면 좋겠다는 뜻이다.방법은 멀리 있지 않다. 영화 리터러시(literacy) 하나만 예로 들어보자. 영화 하나로 아이들을 더 가르치고 더 놀게 하고 어디 마음이나 몸이 아픈 사람을 치유해나가는 프로그램이 곧 리터러시라는 강력한 도구다. 언론 뉴스를 활용한 리터러시의 경우는 이미 NIE(News in Education)로 잘 알려진 바가 있다. 서울은 물론 강원도 오지, 남해 낙도에서도 뉴스 리터러시 사업은 활성화돼 있고 기존 교사들 외에 전직 언론인, 고학력 경력 단절자들에게도 좋은 일거리로 인식되고 있다.영화에는 이 뉴스 리터러시보다 훨씬 큰 수요가 숨겨져 있다. 선진국 비즈니스 스쿨들은 '금융' 같은 전문적인 강의에서조차 영화를 활용하는 데 익숙하다. 선물, 옵션 거래와 같은 몹시도 어려운 교과 과정이라면 '대역전(Trading Placesㆍ1983)' 같은 영화를 학교에서 기어이 찾아와준다. '에디 머피의 대역전'으로 한국에 소개된 이 영화는 뉴욕의 노숙자인 흑인 주인공이 월 스트리트의 거물 투자자와 엮여 벌어지는 여러 상황을 다룬다. 학생들은 강의실에서 이 영화의 몇몇 클립을 보면서 생생하게 펼쳐지는 선물, 옵션 거래의 작동을 체감할 수 있다. 이 영화는 아카데미 여우조연상, 남우조연상까지 거머쥔 수작이라 월 스트리트 현장을 최대한 재구성해 보이는 훌륭한 보조 교재로서 손색이 없다.이런 일을 하는 노웨어(know where) 기술자들이 바로 부국제의 시네필 20만명을 재배치할 수 있는 영화 리터러시 직업 모델이다. 아직 손도 안 댄 다양성과 잠재력은 무궁무진하다. 20만 시네필에는 애니메이션 영화에 꽂힌 청소년도 다수 있다. 경제활동인구 연령이지만 조용한 시네필로서 자신이 연마한 과학기술 각 영역을 영화와 연계해 활용할 예비군도 가득하다. 노신사들도 곳곳에 포진해 있다. 문제는 이들을 새로운 취업과 고용 병기인 프리 에이전트로서 대우해 수용할 생각조차 하지 못하는 우리네 낮은 실력에 있다.이번 부국제부터 시네필 20만명의 빅데이터를 만들길 권한다. 그 가운데 소수 정예라도 학습과 의료까지 망라할 수 있는 영화 리터러시 새 직업, 새 직무를 제공해준다면 그 어렵다는 혁신 성장도 해낼 수 있다. 이를 위해 새 계약으로 프리 에이전트를 인정해주는 혁신 시스템이 꼭 필요하다. 주 4일은 공기업 부장으로 일하고 주말에 요양원에서 영화 치료사로 투잡을 뛰는 혁신 성장의 단초를 더 넓혀야 한다. 그 부장님이 3년 후 퇴직하면 전업 영화 치료사로 다시 태어나 기여하고 후배들까지 착실히 길러내는 고부가가치 생애 주기 경로를 깔아주자.이것이 해마다 수십억 원씩 국고로, 지방비로 공적 지원을 해주는 부국제를 통한 온 국민 사용법이다. 부산뿐이랴. 전주, 부천, 제천… 우리에겐 축적해온 20만 양병이 가득가득하다.심상민 성신여대 미디어커뮤니케이션학과 교수

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.