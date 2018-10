이효성 "유료방송시장 과다경품 해결 위한 고시 제정"

[아시아경제 김동표 기자] 이효성 방송통신위원회 위원장은 15일 종합유선방송사업자(SO) 대표자들과 만나 "공정경쟁기회 보장, 요금인하 유도 등을 위해 경품규제 고시가 필요하며, 방통위는 조속한 고시 제정을 위해 노력하겠다"고 말했다.이번 간담회는 케이블TV업계의 주요 현안 및 건의사항을 청취하기 위한 자리였다. CJ헬로, 티브로드, 딜라이브, 현대HCN, CMB, 서경방송, KCTV제주방송, 금강방송, JCN울산중앙방송 등 SO 대표 및 한국케이블TV협회 관계자 등이 참석했다.이 위원장은 인사말을 통해 "경쟁이 심화되는 어려운 환경에서 케이블TV 사업자들이 국민의 사랑을 회복하기 위해서는 새로운 서비스 발굴, 지역채널 활성화 등 혁신과 변화의 노력을 기울여야 한다"고 말했다.사업자들은 "케이블TV는 지역방송사업자로서 주민생활 밀착방송, 지방선거 정보제공 등 지역채널 활성화를 위해 노력하고 있다"면서 케이블TV가 유료방송시장에서 공정하게 경쟁할 수 있도록 ▲재송신 협상 중재, ▲경품 규제 추진 등 방통위의 제도적 지원을 요청했다.이 위원장은 "사업자 간 재송신 협상이 원만히 이루어지기를 바라며, 방통위는 '지상파방송 재송신 협상 가이드라인'이 준수되는지 주시하겠다"고 했다.아울러 방통위는 해지방어 등 유선결합상품 해지 과정에서 발생하는 이용자 피해를 최소화하기 위해 해지절차 간소화를 추진하고 있으며, 국민 편익 제고를 위해 케이블TV업계의 적극적 협조를 요청했다.

