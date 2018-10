김현미 국토부 장관, 중동 3국 방문…전방위 건설협력·수주지원

[아시아경제 주상돈 기자] 김현미 국토교통부 장관이 UAE와 쿠웨이트, 카타르 등 중동 3국을 방문한다.15일부터 19일까지 4박5일간 이뤄지는 이번 방문에서 김 장관은 스마트시티와 신공항, 지능형 교통체계 등 다양한 분야에서 금융조달·기술협력을 포괄하는 전방위 건설협력 및 수주지원 활동을 펼칠 계획이다.김 장관의 이번 방문에는 해외인프라·도시개발 지원공사(KIND), 수출입은행 등 해외건설 정책금융기관과 한국토지주택공사(LH), 인천공항공사 등 인프라 공기업 및 건설·인프라 분야 민간 기업들로 구성된 지원단이 동행한다.우선 경유지인 UAE에서는 올 3월 문재인 대통령 방문 시 UAE와 '특별 전략적 동반자 관계'를 형성하는 등 양국 간 협력관계가 우리기업들의 실질적인 프로젝트 수주로 확대될 수 있도록 현지에 진출한 기업들과 함께 세부적인 진출 전략을 논의한다.올해 말에서 내년 초 발주가 예상되는 주요 프로젝트를 중심으로 추진상황을 점검하고, UAE 측의 현지화 기여수준 평가강화(ICV제도) 등 애로사항을 청취하고 정부의 지원방안을 논의한다.세계 6위의 원유매장량을 보이는 자원부국 쿠웨이트는 해외건설 누적 수주 세계3위(약 486억불)이자 최근 유가상승으로 건설·인프라 시장 확대가 전망되는 대표적인 국가이다.정부 차원의 사업발굴과 협의·지원을 통한 스마트시티 첫 수출 사례인 '압둘라 신도시'와 역대 최대 규모의 공항운영사업(쿠웨이트 공항 제4터미널) 수주 등 그간의 모범사례를 바탕으로 고부가가치 투자개발사업 등으로 성과 확산을 국토부는 기대하고 있다.김 장관은 쿠웨이트 주택부 장관(서비스부 장관 겸임), 공공사업부 장관 등과 면담을 진행한다. 이를 통해 압둘라 신도시 건설과 쿠웨이트 공항운영 등에 쿠웨이트 정부의 전폭적 지원을 유도할 방침이다. 또 향후 지속 추진될 국가철도망·메트로 투자개발 사업(약 180억달러, 2019년 하반기 입찰예상) 등 주요 사업을 대상으로 우리기업 참여 방안과 정부의 지원방안 등을 심도 깊게 논의할 계획이다.이와 함께 쿠웨이트 국왕의 관심사업으로 추진 중인 '자베르 코즈웨이(36.14㎞·해상교량 건설현장)' 공사현장과 8월부터 운영 중인 쿠웨이트공항 제4터미널을 방문해 시공상황 등을 점검하고 현장 근로자를 격려할 예정이다.2022년 월드컵 개최를 준비 중인 카타르와는 메트로·신공항 등 건설 프로젝트와 지능형 교통체계(ITS) 등 연계 사업을 중심으로 석유 플랜트 중심의 기존 진출분야를 다변화하기 위한 협력외교 활동을 수행한다.김 장관은 압둘라 알 타니 카타르 총리예방 및 교통부 장관면담을 통해 도하 메트로 그린라인, 하마드 국제공항 확장 등에 우리기업 참여를 지원한다. 또 스마트시티와 ITS 등 첨단 인프라 분야의 한국의 기술과 경험을 공유하고 향후 공동사업 발굴, 기업 간 투자 등으로 협력을 확대하기 위한 방안을 논의한다.

