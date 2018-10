'기다렸어 H.O.T.' 드디어 응답했다, 가수와 팬 모두가 만든 콘서트…"앞으로 자주 볼 수 있기를"

[아시아경제 씨쓰루 송윤정 기자] 17년이라는 긴 세월을 기다리고 또 기다려 온 팬들의 간절한 부름에 드디어 그들이 응답했다.13일, 14일 양일간 서울 잠실종합운동장 주경기장에서는 1세대 아이돌 그룹(문희준, 장우혁, 토니안, 강타, 이재원)의 콘서트 'Forever High-five Of Teenagers'가 열린다. 13일 열린 콘서트에는 무려 5만 명의 관객이 운집해 공연장을 뜨겁게 달궜다.1996년 데뷔한 뒤 한국은 물론 중국에서도 선풍적인 인기를 끈 H.O.T.는 국내 가수 최초로 '잠실종합운동장 주경기장 공연 매진'이라는 기록을 세웠다. 2001년 그룹이 해체한 뒤 무려 17년 만에 같은 장소에서 콘서트를 연 H.O.T.는 경기장을 가득 메운 팬들을 바라보며 연신 믿을 수 없다는 반응을 보였다.장우혁은 "TV를 보는 것 같다"며 "실제인지 아닌지 계속 헷갈린다"는 말을 반복했다. 강타는 "여기까지 오는 동안 죄송한 마음이 많았다"며 "앞으로 자주 모였으면 좋겠다"고 소망했다.'전사의 후예'를 시작으로 H.O.T.는 '늑대와 양', '투지', '열맞춰', '아이야', '너와 나', '우리들의 맹세', '캔디', '행복' 등 히트곡 14곡과 멤버별 개인무대를 선보였다. H.O.T.는 오랜 세월의 흐름이 무색할 정도로 열정적인 춤사위와 파워풀한 가창력을 뽐냈고 팬들은 '떼창'으로 화답했다.이날 개인 무대에서 토니안은 자신의 신곡 'HOT Knight(열정의 기사)'를 선보였다. 안무가 배윤정이 댄서로 등장해 시선을 끌었다. 토니안은 "H.O.T.의 신곡이면 더 좋았겠지만 아직은 준비가 덜 된 것 같다"며 아쉬움을 드러냈다.가장 감동적인 장면은 '너와 나'와 '우리들의 맹세' 무대였다. '너와 나' 무대 시작 전, 스크린에서는 흰색 우비를 입고 흰색 풍선을 든 팬들의 모습이 담긴 동영상이 흘러나왔다. 이를 본 많은 팬들이 울음을 터뜨리기도 했다. 또한 '우리들의 맹세' 무대에서 팬들은 '기다렸어 H.O.T.'라고 적힌 플랜카드를 동시에 들어올려 H.O.T.에게 깜짝 선물을 전했다.이후 '캔디' 무대에서 H.O.T.는 뒤쪽 객석에 마련된 간이 무대에 깜짝 등장했다. 그 시절 캔디 의상으로 환복한 H.O.T,는 객석 곳곳을 누비며 팬들과 소통했다. 또한 이동식 수레 차량에 탑승해 경기장을 한 바퀴 돌며 최대한 많은 팬들과 접촉했다.이날 공연은 가수와 팬 모두가 빛났다. H.O.T.는 노래와 춤, 토크, 스크린 영상 등으로 꽉찬 무대를 선보였고 팬들은 목소리와 야광봉 응원으로 호응했다.공연이 끝나고 퇴장하는 길, 표가 없어 공연장에 들어오지 못한 팬들 수십 명이 펜스 밖에서 함께 노래를 따라 부르는 모습은 그간 이들이 얼마나 H.O.T.를 기다려왔는지를 알려주기에 충분했다.

