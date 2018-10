[아시아경제 유현석 기자] 하나금융투자는 도이치모터스에 대해 3분기 실적이 서프라이즈를 기록할 것이라고 14일 번망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 9070원은 유지했다.하나금융투자는 3분기의 실적이 연결 기준 매출액 2565억원, 영업이익 160억원으로 전년 동기 대비 각각 11.0%, 272.4% 증가할 것으로 예상했따.이정기 하나금융투자 연구원은 "3분기 도이치오토월드 추가 분양분 반영 및 BMW 화재 이슈에 따른 신차 매출 부진에도 불구하고 리콜 시행에 따른 A/S 부문의 이익 증가에 기인한다"고 말했다.특히 내년 실적도 개선세가 나타날 것으로 기대했다. 그는 "내년 연결 기준 매출액과 영업이익인 1조1459억원과 504억원으로 추정된다"며 "올해 연말 이후 지속적인 신차 출시가 예정됐으며 2020년 초까지 도이치오토월드의 분양 수익 인식이 예정됐다"고 강조했다.

